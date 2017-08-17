Неполадки с лидерами

Чемпионат мира по легкой атлетике нынешнего года в Лондоне стал первым для россиян в статусе нейтральных спортсменов.

Это следствие "долгоиграющего" допинг-скандала, затронувшего почти все области российского спорта и еще не завершенного. Напомню, легкоатлетическая сборная России не была допущена на Игры 2016 года в Рио-де-Жанейро, и на этот раз среди всех участников чемпионата мира было лишь 19 обладателей российского паспорта. Атлеты получали допуск на турнир в индивидуальном порядке, и формально ни одного россиянина в Лондоне не было – все они выступали под нейтральным флагом, зарабатывая медали только для себя.

Медали – причем одну золотую! – завоевали шестеро российских атлетов. Российских телекомментаторов стоило пожалеть. Они был вынуждены "отдуваться" за отсутствие в британской столице российских герба и флага, ни разу не произнеся в эфире слово "допинг", – а ведь это главная причина санкций, наложенных на россиян. Можно констатировать, что меры к ним применили никак не драконовские, "чистым" в смысле допинга россиянам разрешили участвовать в чемпионате. А отсутствие флага и гимна – это та печать, которая остается неприглядным пятном на репутации России, наказание за совершенно заслуженные прегрешения. Смывать это пятно России предстоит еще долго.

Итак, шесть медалей в почти безнадежной ситуации. По-своему, это рекорд. Главной российской героиней стала Мария Ласицкене, оказавшаяся сильнейшей в мире второй раз подряд. Она выигрывала каждый турнир перед первенством мира, и в Лондоне продолжила череду своих побед. 24-летней спортсменке удалось защитить титул, который она завоевала в 2015-м году.

Остальные российские медалисты выглядят по-разному. Сергей Шубенков взяли награду, можно сказать, по расписанию. Шубенков привез из Лондона серебро, хотя многие от него ждали большего. Перед финальным забегом на 110 метров с барьерами Сергей был действующим чемпионом мира на этой дистанции. Серебро в таких условиях – тоже выдающийся результат. Можно сказать, что медали Ласицкене и Шубенкова – признак их высокой спортивной и человеческой квалификации: пусть весь мир горит огнем вокруг допинга, но они занимаются своим делом, доказывают свою незапятнанность и не зависят от скандалов.

Призовые места Дарьи Клишиной, Сергея Широбокова, Данила Лысенко и Валерия Пронкина из разряда "не ждали". Особенно это касается серебряных медалей Клишиной и Пронкина. В Лондоне Дарья Клишина в секторе для прыжков в длину сделала то, о чем мечтала: допрыгнула до семи метров. В финал соревнований она вышла с лучшим результатом, но в решающей попытке американка Бриттни Риз улетела на два сантиметра дальше. Зато сама Дарья резко "скакнула" вперед: до этого ее лучшим результатом на чемпионатах мира было седьмое место в 2013 и 2015 годах. Надо напомнить, что на Играх в Рио она была единственной из россиян, допущенной до состязаний, особого успеха не добилась, так что лондонский результат, – можно сказать, залог на будущее.

Можно сказать, что медали Ласицкене и Шубенкова – признак их высокой спортивной и человеческой квалификации: пусть весь мир горит огнем вокруг допинга, но они занимаются своим делом, доказывают свою незапятнанность и не зависят от скандалов

23-летний метатель молота Валерий Пронкин до Лондона выступал только на чемпионатах мира и Европы в своем возрасте, и успеха добился лишь на континентальном уровне – получил золото чемпионата среди юниоров в 2013-м и серебро среди молодежи в 2015-м. Теперь Пронкин вошел в элиту взрослой легкой атлетики.

То же можно сказать и о Сергее Широбокове, специализирующемся на спортивной ходьбе. 18-летний спортсмен до чемпионата мира в Лондоне побеждал только на юношеском первенстве в Колумбии в 2015 году. Своим выступлением он подтвердил, что в России школа спортивной ходьбы сильна и без допинга. На фоне громкого скандала со школой Виктора Чегина этот успех особо примечателен.

Под занавес турнира почин Ласицкене в прыжках в высоту продолжил Данил Лысенко. Еще один дебютант мировых первенств получил серебро. Успехи Лысенко и Широбокова показывают, что легкоатлетический резерв в России есть. Остается надеяться, что с допингом можно бороться и на таком, чисто спортивном уровне.

Ну а в целом в Лондоне стал оглушительным по совсем другим причинам. Главная его сенсация – уход из легкой атлетики великого Усэйна Болта. Лицо мировой легкой атлетики, главная ее звезда. Он был королем стометровки последние десять лет. Перед турниром в Лондоне Болт заранее объявил о своем будущем уходе. Но случившееся двукратное его поражение на последнем турнире в карьере заставило весь легкоатлетический мир замереть и едва ли не ужаснуться.

Сначала Болт проиграл Джастину Гэтлину и Кристиану Коулмену на своей коронной дистанции, и это стало драмой. Но настоящая трагедия была впереди. В эстафете 4 по 100 метров многолетний финишер сборной Ямайки внезапно сбавил скорость на решающей прямой, а затем и вовсе сел на беговую дорожку – от боли. Как выяснилось позднее, у Болта случилась судорога. Пока стадион ликовал (ведь победу в эстафете одержали британцы), Усэйн уходил с дорожки при помощи соотечественников.

Ничего страшного со здоровьем Болта, разумеется, не произошло. Но у него не получилось так, как он привык, — красиво. Ямаец не устроил шоу, не явил миру свою фирменную улыбку и не показал нечто необъяснимое на языке жестов. Вместо этого его буквально вынесли со стадиона под восторженные возгласы зрителей, которые были адресованы не ему. Чемпионы так уходить не должны. Болт вообще мог проигнорировать этот турнир. Наверное, на самом деле он может больше, и тот же Гэтлин не сомневается, что через пару лет мы снова увидим Молнию в деле. Его возвращению наверняка будут рады все.

К слову, возвращению самого Гэтлина британцы были не рады. На старте финального забега на 100 метров он был освистан, и это вполне объяснимо: американец – допинговый рецидивист. Он дважды был пойман на употреблении запрещенных препаратов, и только активное содействие следствию спасло его от пожизненной дисквалификации.

В Лондоне британская публика попрощалась с еще одним любимцем. Бегун на пять и десять тысяч метров Мо Фара, многократный олимпийский чемпион и чемпион мира, решил уйти из спорта именно в стране, ставшей для него родной. Фара – выходец из Сомали, в восьмилетнем возрасте переехал в Соединенное Королевство, не зная ни слова по-английски. Как и многие мальчишки, мечтал стать футболистом. Но тренеры увидели в нем другой талант – и он занялся бегом. Мо Фара принес своей стране четыре олимпийских золота. За такие заслуги он был удостоен рыцарского титула. И вот сэр Мо Фара решил распрощаться с легкой атлетикой на чемпионате мира. Как и Болту, ему не удалось уйти на вершине: в забеге на пять тысяч метров он занял второе место. Что ж, неудачи былых лидеров тоже входят в историю большого спорта.