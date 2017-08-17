Жители села в Чечне просят защитить подсудимых, рассказавших о пытках

Более 150 жителей Чечни обратились к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой защитить двух жителей поселка Красная Турбина, которых обвиняют в попытке присоединиться к вооруженным экстремистам в Сирии.

"Новая газета" в четверг опубликовала коллективное письмо, направленное в Генпрокуратуру России. Его авторы подчеркивают, что подсудимые Магомед Тарамов и Джамалай Тазбиев были задержаны незаконно, а показания давали под пытками, которые применялись к ним несколько дней.

Жители Красной Турбины, в числе которых родственники Тарамова и Тазбиева, просят Юрия Чайку обеспечить законность судебного процесса и привлечь к ответственности лиц, причастных к пытками и фальсификации материалов уголовного дела.

Магомед Тарамов и Джамалай Тазбиев были задержаны вечером 27 января. В середине марта им предъявили обвинение в попытке уехать в Сирию, чтобы присоединиться к экстремистской группировке "Исламское государство" (запрещена в России). Оба признали вину, однако в суде рассказали о применявшихся к ним пытках. По словам Тарамова, на базе ОМОНа его били железной дубинкой, пытали током, надевали пакет на голову. Пытки продолжались пять-шесть дней.

"Новая газета" опубликовала несколько материалов о задержаниях и пытках жителей Чечни в январе этого года после нападения на сотрудников полиции в Грозном. По данным издания, десятки задержанных были казнены без суда. Власти республики называют эти сообщения "ложью".