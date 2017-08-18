"Заслуживают сноса"

Мэр Сиэтла Эд Мюррей призвал демонтировать памятник Ленину, находящийся на одной из улиц этого американского города, а также высказался за ликвидацию мемориалов участникам гражданской войны в США. По словам Эда Мюррея, в последние дни жители Сиэтла выражали озабоченность и разочарование в связи с тем, что в городе существуют символы ненависти, расизма и насилия. Впрочем, памятник Ленину в Сиэтле находится на частной территории, и без согласия владельцев власти города его снести не могут. 12 августа в городе Шарлотсвилл в штате Вирджиния произошли столкновения между белыми ультранационалистами, протестовавшими против переноса памятника генералу Конфедерации Роберту Ли, и их противниками. В результате столкновений погибли три человека. Реакция президента Дональда Трампа на этот инцидент лишь усилила остроту дискуссии вокруг мемориалов Гражданской войны в США.

В минувшую субботу в США, в городе Шарлотсвилле, штат Виргиния, произошли уличные столкновения между ультраправыми активистами, съехавшимися на демонстрацию в знак протеста против намеченного сноса памятника Роберту Ли (генералу армии южан в Гражданской войне), и их противниками, среди которых было немало левых радикалов. В беспорядках погиб один человек, десятки получили тяжелые ранения. Президент Трамп в течение полутора суток никак не комментировал случившееся, а когда все же высказался, превратил своей реакцией локальный инцидент в новостное событие мирового значения, отголоски которого не утихают по сей день.

Президент, находясь в Нью-Йорке, пригласил журналистов в Trump Tower на пресс-конференцию, которая должна была быть посвящена проблемам модернизации инфраструктуры. Но журналистов интересовал, прежде всего, Шарлотсвилл. "Вы действительно считаете, что в случившемся там повинны обе стороны?" – спросили Трампа. "Да, считаю, – ответил он. – И те, и другие были заражены ненавистью и страстью к насилию. Я не хочу выпячивать одних только неонацистов или адептов идеи превосходства белой расы. С ними и так все ясно – они заслуживают всяческого осуждения".

Фраза об обоюдной ответственности взорвала медийное пространство. Все ведущие телеканалы, за исключением FoxNews, и все ведущие газеты, включая прореспубликанскую The Wall Street Journal, осудили Трампа в самых резких выражениях, дескать, президент начисто утратил моральный авторитет, он прикрывает расистов и экстремистов, подтвердились наши худшие опасения насчет его расовых предрассудков и так далее. Критики Трампа не отрицают, что среди оппонентов ультраправых в Шарлотсвилле были левые радикалы, которые пришли на акцию с бейсбольными битами. По всей видимости, их возмущает то, что под словами об обоюдной ответственности Трамп якобы подразумевает равную вину за кровопролитие. Впрочем, прямым текстом президент об этом не говорил.

Член Палаты представителей Конгресса демократ Стив Коэн внес предложение о досрочном прекращении полномочий Трампа, поскольку тот заявлениями о событиях в Шарлотсвилле якобы доказал свою нравственную непригодность занимать пост президента. Собеседник Радио Свобода, преподаватель Гарвардского университета Яков Мунк, от разговора об импичменте воздерживается.

– Мы слышим заявления из правого лагеря, что события в Шарлотсвилле были раздуты до масштабов кризиса антитрамповскими средствами массовой информации. Я так не думаю. То, что происходит, на самом деле очень серьезно. Смотрите, президент продолжает настаивать на вине обеих сторон; на том, что среди демонстрантов, помимо неонацистов, маршировавших под знаменами со свастикой, были и вполне приличные люди; он не отмежевывается от ультраправых, декларирующих свою солидарность с ним. Ничего надуманного в нынешнем кризисе нет, президент сам его спровоцировал.

– Трамп убежден, что в демонстрации против демонтажа памятника командующему главной армией южан Роберту Ли участвовали не только людоедские белые расисты, но и просто нормальные порядочные люди с консервативными взглядами. Оппоненты президента убеждены в обратном: порядочные люди митинговать за сохранение памятника генералу-конфедерату, сражавшему за сохранение рабства, ни за что не станут. Трамп противопоставляет преступное деяние, виновность в совершении которого очевидна, – наезд водителя-неонациста на толпу контрдемонстрантов, приведший к гибели молодой женщины, – столкновению ультраправых и ультралевых, в отношении которого вопрос ответственности, моральной и правовой, не так очевиден. Оппоненты президента, напротив, уверены, что смерть невинного человека вблизи сборища куклуксклановцев – явление абсолютно закономерное. Мол, просто выходя на улицы, они сеют смерть.

– Не стану отрицать, что в лагере левых тоже есть приверженцы насилия, мы это видим на протяжении последнего года во многих университетских городках. Но я категорически отказываюсь ставить моральный знак равенства между действиями правых и левых в Шарлотсвилле. Одно дело – драка, и совсем другое – сознательный акт террора, в котором неонацист протаранил своим автомобилем группу мирных манифестантов. В этой связи не лишне вспомнить, как Трамп в ходе предвыборной кампании упорствовал в нежелании дистанцироваться от предводителя белых расистов в Луизиане Дэвида Дьюка. Мы знаем, что помощники подготовили Трампу речь, содержащую безоговорочное осуждение ультраправой акции в Шарлотсвилле, но он отказался зачитать ее перед прессой. Тем самым президент посылает Дьюку и иже с ним сигнал: "Я вам симпатизирую". И именно так ультраправые "читают" его позицию.

– Сторонники Трампа утверждают, что побоища в Шарлотсвилле можно было избежать, если бы полиция развела враждующие силы, оградив их друг от друга кордонами или запретив проводить митинги в одно и то же время. То, что этого не произошло, симпатизанты президента объясняют тем, что в городах, где правят демократы, полиции даны инструкции не вмешиваться в акции левых, разве что в ситуациях, непосредственно чреватых летальным исходом. Равным образом, правоохранители не препятствовали вандалам, которые в течение последних дней разрушали в таких городах скульптуры героев Конфедерации, соперника Севера в Гражданской войне.

– То, что я видел, так это неонацистов, которые стояли у синагоги в Шарлотсвилле с автоматическими карабинами, – и полиция не пыталась их отогнать. Можно уважать вторую поправку к конституции, гарантирующую гражданам право иметь, скажем, охотничьи ружья, но если полиция спокойно взирает на то, как банда антисемитов, вооруженная автоматами, в течение нескольких часов терроризируют прихожан синагоги, то совершенно непонятно, о каком подыгрывании левым тут можно говорить.

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– Трамп и его сторонники задаются вопросом: на чем успокоятся левые в своем стремлении уничтожить скульптурные и прочие знаки уважения к политическим деятелям Америки, причастным к рабовладению или уличенным в расизме? Только что один чикагский пастор-афроамериканец предложил демонтировать памятник Джорджу Вашингтону, у которого были рабы. Накануне в Чикаго же был облит горючей жидкостью и подожжен памятник Линкольну, который хотя и был противником рабовладения, с большим неуважением отзывался о темнокожих.

– Сразу замечу, что более трех четвертей всех памятников героям Конфедерации были воздвигнуты не в период, предшествовавший Гражданской войне, и не в 21-м веке как ответ на активизацию левых радикалов, а еще в конце 19-го – начале 20-го века как ответ южных расистов на нормализацию межрасовых отношений в Америке. Так что эти статуи есть не символ невинного культурного наследия, а символ расизма. И потому они заслуживают сноса. Что касается памятников Вашингтону или Джефферсону, то это сложный политический вопрос. Каждое новое поколение определяет баланс положительных и отрицательных качеств героев предыдущих поколений и решает, сохранять им памятники или нет. Но вопрос о демонтаже памятников генералам-южанам, защищавшим рабовладельческую систему, по-моему, совершенно несложный.