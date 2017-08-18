"Медуза": подрядчиками по "реновации" стали знакомые вице-мэра Москвы

Власти Москвы уже выделили более 70 миллиардов рублей на строительство 78 домов на стартовых площадках по так называемой программе реновации. Об этом говорится в расследовании интернет-издания "Медуза".



Конкурсы на строительство выиграли подрядчики, среди которых фирмы знакомых вице-мэра Москвы Марата Хуснуллина, бывшие строительные управления Министерства обороны России и компания "Смарт Менеджмент" Саид-Магомеда Зубайраева, которая сейчас занимается возведением небоскреба "Ахмат-Тауэр" в Грозном.

Всего по программе реновации планируется снести более пяти тысяч домов. Большая часть из них – пятиэтажки. Согласно принятому этим летом законопроекту, жильцы сносимых домов получат новые квартиры в тех же районах. Исключение составят жители Новой Москвы и Зеленоградского округа. Общая стоимость программы реновации оценивается в три триллиона рублей.

В Москве неоднократно проходили акции протеста против реновации.

