Москва: на проспекте Сахарова прошел митинг против сноса домов

В Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг против так называемой программы реновации. По данным столичной полиции, в нем приняли участие 1800 человек.

Организатор митинга, директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов был задержан до начала акции. Участники акции выступили за отмену программы сноса домов в Москве и за отставку мэра Сергея Собянина.

Вечером в воскресенье политик Алексей Навальный заявил, что запланированный на 12 июня и согласованный с властями митинг на проспекте Сахарова не может состояться из-за того, что власти, по его словам, препятствуют установке звуковой и видеоаппаратуры. Он призвал сторонников "мирно погулять по Тверской".

По последним данным, на Тверской улице задержаны более сотни человек. Задержания произошли также в десятках городов России, где сегодня проходят акции против коррупции.

