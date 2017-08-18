Суд Выборга постановил уничтожить Библию в переводе Свидетелей Иеговы

Суд Выборга признал экстремистским материалом и постановил уничтожить тираж Библии в русском переводе Свидетелей Иеговы. Об этом сообщает портал Kasparov.ru.

На заседании, которое завершилось в четверг поздно вечером, суд встал на сторону обвинения. Оно руководствовалось заключением эксперта о том, что книга является экстремистской, если ее переводили члены запрещенной в стране организации.

Более двух тысяч экземпляров "Священного Писания в Переводе Нового Мира" были изъяты таможней в июле 2015 года. В аналитическом центре "Сова" тогда заявили, что, несмотря на отличия от синодального перевода, книга не содержит признаков экстремизма.

Министерство юстиции России включило Свидетелей Иеговы в список запрещенных организаций, подлежащих ликвидации. Это решение предполагает закрытие штаб-квартиры Свидетелей Иеговы в Санкт-Петербурге, а также почти 400 региональных офисов.

Запрет Свидетелей Иеговы российскими властями вызвал критику со стороны США, Евросоюза и международных правозащитных организаций.