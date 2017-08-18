В Каталонии продолжается поиск причастных к терактам

Полиция Каталонии продолжает поиск причастных к террористическим нападениям в Барселоне и курортном городе Камбрильс, жертвами которых стали 14 человек. 61 из 120 пострадавших в Барселоне остаются в больницах. 17 раненых - в критическом состоянии.

Задержаны 4 человека. Пятеро подозреваемых убиты в перестрелках с полицией.

Следствие полагает, что теракты готовились заранее большой экстремистской организацией.

Ответственность за нападения в Каталонии взяла на себя группировка "Исламское государство" (запрещена в России).

В Испании объявлен трёхдневный траур.

В Барселоне состоялся траурный митинг с участием короля Филиппа VI и премьер-министра Мариано Рахоя, который заявил, что борьба с терроризмом - глобальное сражение и главная проблема Европы. Собравшиеся скандировали: "Нам не страшно!".

17 августа в центре Барселоны, на бульваре Рамбла в толпу въехал минивэн. Погибли 13 человек. В ночь на пятницу в Камбрильсе легковая машина наехала на прохожих. Один человек погиб, пятеро получили ранения. Все пятеро нападавших убиты полицией.

