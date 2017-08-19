Спецпосланник США по Украине встретится с представителем России

Специальный посланник США по Украине Курт Волкер отправится в Минск, где 21 августа встретится с представителем российского правительства для обсуждения российско-украинских отношений. Об этом 18 августа объявил Госдепартамент. Затем Волкер отправится в Вильнюс, столицу Литвы, чтобы "путь вперед на Украине", говорится в сообщении.

23 августа Волкер отправится в Киев, где присоединится к министру обороны США Джеймсу Мэттису на встречах с высокопоставленными правительственными чиновниками Украины, чтобы обсудить "следующие шаги на дипломатических переговорах по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины", сообщает внешнеполитическое ведомство США.

В прошлом месяце Волкер сообщил телеканалу "Настоящее время", что администрация Трампа рассматривает возможность отправки оружия Киеву, чтобы помочь украинским правительственным силам защитить себя от сепаратистов, поддерживаемых Россией. Тогда Волкер рассказал, что не считает, будто вооружение Украины летальным оборонительным оружием "спровоцирует Россию сделать больше, чем она уже делает".