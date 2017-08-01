"Это сигнал Киеву"

Министерство обороны и госдепартамент США подготовили план поставок Украине портативных противотанковых ракет и других оборонительных вооружений, которые давно запрашивал у Вашингтона Киев, сообщила в понедельник газета "Уолл-стрит Джорнэлл". План, по ее сведениям, одобрен министром обороны США Джеймсом Мэттисом и будет представлен на рассмотрение президента Трампа в ближайшее время. Эксперты предполагают, что администрация Трампа более сочувственно отнесется к плану поставок вооружений Украине, чем администрация Барака Обамы.

Вопрос о поставках американского боевого оружия Украине был поднят еще в 2014 году. К началу 2015 года многие ближайшие помощники президента Обамы, в том числе, вице-президент Джо Байден активно выступали за предоставление украинской армии противотанковых ракет, которые бы могли создать реальную угрозу российской бронетехнике, появившейся в больших количествах у сепаратистов. Президент Обама, опасавшийся вовлечения США в конфликт на востоке Украины и столкнувшийся с оппозицией Германии и Франции, посредников в так называемом минском мирном процессе, публично выступил в пользу дипломатии, сохраняя идею поставки американского вооружения Киеву как теоретическую угрозу. Противники этой идеи настаивали на том, что ее осуществление усугубит конфликт, но не даст Киеву военного перевеса в противостоянии с сепаратистами, поддерживаемыми Кремлем, для которого ставки в этой борьбе слишком велики, чтобы отступить. Сторонники были убеждены в том, что увеличивающиеся потери живой силы и техники на поле боя заставит Москву задуматься.

Американские военные видят признаки оживления военного конфликта на востоке Украины

Ныне мотивация сторонников несколько иная. Согласно "Уолл-стрит Джорнэлл", американские военные видят признаки оживления военного конфликта на востоке Украины. Командующий силами НАТО американский генерал Кертис Скапаротти заявил о том, что сепаратисты получают самое современное российское вооружение, им оказывают помощь российские советники. Теперь идея состоит в том, чтобы противотанковыми, и, потенциально, противовоздушными ракетами были вооружены войска, находящиеся в глубине территории Украины, а не на передовой. Это эффективное оружие в их руках служило бы инструментом сдерживания.

Если оно окажется в зоне конфликта, то США прекратят техническую поддержку и обслуживание этих вооружений. Курт Волкер, специальный представитель госдепартамента по делам Украины во время встречи с представителями европейских стран на прошлой неделе сказал, что решение о поставках оборонительных вооружений Киеву выглядит "вероятным", но оно не будет делом ближайшего будущего.

Как говорит бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэниэл Гурэ, все более вызывающее поведение России делает все более реальной реализацию этой идеи:

Все больше провокационных инцидентов в отношении американских самолетов и кораблей со стороны России

– Переломным моментом для администрации Трампа стала российская реакция на действия НАТО по защите своих восточноевропейских членов. Мы видим все больше провокационных инцидентов в отношении американских самолетов и кораблей со стороны России. Насколько мне известно, обсуждение этой идеи с участием людей из окружения президента Трампа началось несколько месяцев назад. Интересен момент появления этой статьи в "Уолл-стрит Джорнэлл", когда в восточноевропейских странах выражают серьезную тревогу относительно того, что российско-белорусские учения "Запад", которые должны пройти в середине сентября, могут стать репетицией дальнейших операций. В таком контексте решение о предоставлении Украине боевого вооружения, во-первых, даст Москве понять, что она не должна ожидать легкой победы на Украине, во-вторых, дать знать президенту Путину, что США не намерены в будущем мириться с провокационной военной активностью России. Понятно, что поставки таких вооружений не изменят радикально соотношение сил на востоке Украины, но в зависимости от того, какие вооружения туда могут быть отправлены, они могут ощутимо затруднить возможные российские действия.

– "Уолл-стрит Джорнэлл" пишет, что президент Трамп не был пока ознакомлен с этими предложениями. Какова вероятность, что он их одобрит?

– Непонятно, что он может сделать. Как мне кажется, он доверяет своим военным советникам в том, что касается решений, связанных с обороной, и он, как правило, соглашается с ними по основным вопросам. С другой стороны, уже есть примеры его несогласия с генералами. Так что сейчас ситуация неясная, – говорит Дэниэл Гурэ.

Вероятность поставок Украине американского оружия сегодня более высока, чем прежде, считает американский военный эксперт, сотрудник исследовательской корпорации CNA Михаил Кофман:

– Она более вероятна сегодня, чем пару лет назад. Во-первых, потому что президент Обама был категорически против. У нынешней администрации, администрации Трампа есть уклон, как мне кажется, в пользу поставок боевых вооружений Украине, хотя мнение президента, как и то, каким будет окончательное решение, пока непонятно.

Пока нет общей стратегии Соединенных Штатов, политики в отношении конфликта в Украине

Сам Михаил Кофман скептично относится к идее поставок вооружений Киеву, считая, что время, когда оно могло оказать влияние на ход конфликта, давно прошло. В данной ситуации, подобный шаг Вашингтона может иметь лишь символическое значение:

– Пока нет общей стратегии Соединенных Штатов, политики в отношении конфликта в Украине, плана подхода к российской агрессии в Украине. Просто так подкидывать вооружения в конфликт, это неумно и, скорее всего, неэффективно, потому что непонятно какое влияние оно должно иметь. Здесь вопрос не практический, в эффективности вооружения, здесь вопрос политики.

– То есть, прежде всего символический сигнал Кремлю, как говорят американские представители?

– Да, это будет сигнал, но непонятно какой сигнал Вашингтон хочет Кремлю послать. Я думаю, это сигнал Киеву, и это я понимаю. Это сигнал поддержки Украины прежде всего. Насчет сигнала Кремлю, да, но не ясно, как Кремль должен понимать этот сигнал, – говорит Михаил Кофман.