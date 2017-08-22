Растворимый кофе

А давайте поможем президенту страны остаться у власти вечно. Хорошо, ну не вечно, а как Роберту Мугабе – ему сейчас за 90, а он снова туда же. Попробуем помочь двум кандидатам – Владимиру Путину и Петру Порошенко, учитывая, что и один, и второй, похоже, собрались снова очаровать свой народ на предстоящих выборах. Попробуем разобраться, у кого больше шансов.

Путин у власти восемнадцать лет, Порошенко мотает только первый свой срок, но, как ни удивительно, стартовые позиции для новых выборов у этих политиков одинаковы. И дело не в том, что один захапал территорию у второго, дело в состоянии населения и элит. И там, и там – обнищавший народ, повальная бедность, недостойные пенсии, миллиардеры, пилящие страну, и прочие прелести постсоветской жизни. Что касается элит, то на первый взгляд, они принципиально разные. “Пацаны Путина” в России, лично им взращенные из охранников, виолончелистов и “озерных” кооперативщиков, вроде бы должны любому за хозяина пасть порвать, без него им всем смерть, ибо путь ничтожества “из грязи в князи” имеет обратный ход.

На Украине по другому – там элиты не из органов и не “пальцем Порошенко" сделанные, там грамотно принялись пилить страну сразу после обретения независимости. Поэтому олигархическая элита и, собственно, власть на Украине – “равные среди равных”, каждый может купить каждого, вопрос лишь в цене. Вроде бы поддержки у Порошенко и быть не должно, ибо любой украинский олигарх не прочь сам стать президентом. Или гетманом, если соблюдать украинский колорит.

Однако на деле все иначе, если всмотреться глубже. Чтобы понять это, давайте найдем того, кто сидит у власти долго, при этом не вызывая всеобщей ненависти. Мы знаем эту очаровательную даму – королева Англии. И дело тут не в традиции монархического дома, а в устройстве системы власти. Королева носит шляпку, сумочку, имеет лошадок и собачек корги. Еще она произносит пару речей в парламенте… и всё. При этом она являет собой верховную власть в Британском королевстве. Пусть номинальную, но почти каждому британцу приятно сознавать, что у него есть верховная власть, от которой он... свободен, которая лично его ущемить не может. Ущемить его интересы может правительство и премьер-министр, поэтому британец именно их и ненавидит. И меняет как перчатки с помощью выборов.

Это очень важная модель взаимоотношений высшей власти и граждан. Верховная власть вроде бы рядом. Ты поешь в ее честь гимны, поднимешь флаг и даже можешь сделать татуировку с профилем собачки корги, но подобная власть – не более чем символ твоей стабильности. Вот почему королева Британии пожизненна в своей власти, в отличие от прочих, которых избиратели могут смести своим голосованием на выборах. Отсюда простой вывод: чем ты дальше от реальной власти – тем спокойнее тебе как верховному правителю страны.

Выясняется, что и здесь, и там Путин – совсем не Россия

Теперь о Путине. Когда господин Володин произнес “Путин и есть Россия”, он грамотно прогнулся, но не очень понял, что в его словах – приговор. Если вся страна со 140-миллионным населением, с медведями, казаками, морями и Кадыровым укладывается в одного человека, то стране конец. Если стране хорошо, то Путину споют гимны, но если ей плохо!.. И то, что происходит сейчас, – растворение Путина, как кофе. Без осадка и без остатка. Про экономику говорить не будем, под санкциями она цвести явно не будет. Однако мы видим начавшийся штурм Путина как личности. Навальный пока дискредитирует лишь путинское окружение, но снаряды ложатся все ближе и ближе к главной персоне. И нет сомнения, что за недельку до президентских выборов мы увидим фильм непосредственно о коррупции первого лица.

Однако есть и другие, кто решил исследовать Путина как личность. Президент показал свою физическую форму – гонялся за щукой, а пропаганда показала щуку по телевизору. Но в интернете тут же появились фотографии других рыболовов, которые ловили рыбку покрупнее. Путин сидит на природе и демонстрирует свою “хорошую физическую форму”, чтобы произвести впечатление на романтических дам среднего возраста. Но известнейший деятель российского интернета Павел Дуров снимает свою футболку и выясняется, что он качок получше Путина. Одновременно Дуров организует флешмоб в интернете, в котором сотни мужиков показывают свои накачанные тела, хотя они и не президенты. И выясняется, что и здесь, и там Путин – совсем не Россия. Что пропаганда может впарить закономерно дряблое, по возрасту, тело – старушкам, но в 2024 году президента будут выбирать люди, которым тело персонального пенсионера неинтересно. Голосовать будут те, кто больше двадцати миллионов раз просмотрели фильм про Димона или больше десяти миллионов – баттл между Оксимироном и Гнойным. Да, сейчас Путина выберут те, кого телевизор убедил, что спасение страны в Путине, но к 2024-му убеждать будет просто некого, это будет уже полностью не его страна.

На Украине – по-другому. Президент не более чем “первый среди равных”. Сравнение с гетманом не случайно: их, чуть что, поднимали на вилы. Страна наполнена хаосом, но по большому счету ты можешь делать что хочешь – никакого диктата нет. У каждого олигарха свой телеканал, 14 информационных каналов впаривают каждый свою правду, а единственный государственный канал переделывают в общественное телевидение, так что зомбировать население некому. Если суммировать одной фразой, то это даже не свобода, а воля. Но именно твоя личная воля поступка, мнения и поведения есть гарантия стабильности власти в целом. Рассуждение “человека разумного” простое – идеальной страны нет, но если в моей стране я лично свободен, то это моя страна и другой лидер мне не нужен, ибо никто мне не мешает строить свою жизнь.

Поясню на примерах. В России власть запретила “торговать с земли”. То есть теперь ты не можешь у метро продать петрушку и яблочки со своего сада-огорода. Тут даже не нужно разбираться, почему так решили. Просто в стране, где для сельских пенсионеров именно продажа “с земли” есть возможность как-то сводить концы с концами, такое решение убийственно. Но российская власть в угаре запретов добралась и до петрушки с редиской!

На Украине – по-другому. Да, парковка машин на тротуарах и стоянка где попало это форменное безобразие. Но власть не торопится вводить драконовские штрафы, потому что их нечем платить. Кроме того, если что-то запрещаешь, то нужно что-то дать взамен. Дать взамен воюющей стране пока нечего. Конечно, подобное звучит смешно, но возможность поставить машину где угодно – это пусть перекошенная, но возможность хоть где-то чувствовать себя вольным. Да, это неправильно, но лучше ситуации, когда власть берет за горло старушек с петрушкой.

Конечно, они оба уйдут – и Путин, и Порошенко. Но уйдут по разным причинам. Порошенко уйдет по процедуре – даже сейчас считается, что на будущих выборах обязательно будет второй тур, который еще нужно будет выиграть, что не очевидно. Но Порошенко останется реальным адекватным политиком среди вольного народа. Путин же уйдет как растворимый кофе, просто потому, что растворится его избиратель. Это не означает, что молодые будут отчаянными либералами. Возможно, и у них будет “Крым наш”, а ненависть к Америке станет запредельной. Но вряд ли сохранится путинский удушающий стиль несвободы и распила среди своих. Российские элиты больше не захотят быть в заложниках.

Порошенко когда-нибудь сможет вернуться к власти, ибо в этой системе власти гражданин чувствует себя человеком, так скажем. Путин не вернется к власти никогда, просто потому что исчерпалась его страна. Конечно, он может вернуться, если его государство вернется в прошлое, в которое Россия уже много раз возвращалась. Но история не знает примера, когда страна возвращается в несвободу.

Матвей Ганапольский – политический публицист, журналист "Эха Москвы"

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