Экономия на детях

Майские указы президента Путина в московских детсадах выполняют теперь за счет маленьких детей, в том числе с различными проблемами здоровья, включая детский церебральный паралич (ДЦП) и задержку психического развития (ЗПР). Путинские указы должны были значительно улучшить жизнь россиян к 2018 году, но на практике по ряду направлений они ее только ухудшили.

Речь идет об 11 указах президента, которые Путин подписал 7 мая 2012 года, вступая в третий раз в должность. В частности, в майских указах было дано поручение увеличить среднюю зарплату учителей, врачей, работников вузов и других бюджетников до средней зарплаты в соответствующем регионе, чтобы с 2012 по 2018 годы зарплаты с учетом инфляции выросли на 50%.

Сокращение помощников воспитателей (нянечек), обслуживающего персонала (уборщиц), специалистов (логопедов, психологов), медицинских работников идет в Москве идет уже последние два года, после того, как школы и детсады слили в так называемые образовательные холдинги. Директора школ утверждают новое штатное расписание. Согласно нему, как правило, на две группы численностью 25 воспитанников (списочный состав) приходится один помощник воспитателя. Родители обычно узнают об этом случайно, когда нянечкам уже выдали на роки уведомления о сокращении или вызывали на беседу, где уговаривали уволиться по собственному желанию. Но если раньше такие сокращения касались малышей, у которых не было проблем со здоровьем, то теперь выполнение "майских указов" затронуло и больных детей.

В московской гимназии № 1512 Восточного округа, куда входят четыре детских садика, указ президента решили выполнить за счет сокращения нянечек, которые работают с детьми из групп с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

У Валентины Бурковой в один из садов этого холдинга ходят двое детей. Недавно она узнала, что этой осенью на весь садик у них останется одна няня.

Воспитатели, помимо своих основных обязанностей, должны будут мыть полы, туалеты, горшки, посуду, приносить еду и перестилать кровати

– Всем нашим няням выдали уведомление о сокращении с 1 сентября, а воспитателям дали на руки дополнение к трудовым договорам, в которых им вменяются новые обязанности сокращенных нянь. Воспитатели, подневольные лица, это приняли. То есть 1 сентября у нас будет одна няня на весь сад. А у нас четыре таких сада. Воспитатели, помимо своих основных обязанностей, должны будут выполнять обязанности нянь: мыть полы, туалеты, горшки, посуду, приносить еду и перестилать кровати. Когда мы об этом узнали, то попытались встретиться с руководством нашей гимназии, но от общения с нами там отказываются. У нас были собрания, куда приходили разные замы и кураторы, но родителей не удовлетворяют объяснения, которые они дают. Нам теперь рассказывают, что воспитателям будут помогать специалисты, поскольку два сада из четырех у нас коррекционные, мои дети ходят в "глазной" детский сад. У нас там 80% детей с разными патологиями, плюс еще есть дети с задержкой психического развития, с аутическим спектром. И есть логопедический сад, где у 95% детей нарушения речи. С такими детьми вообще тяжело справляться, а они еще решили нянь убрать! Воспитатели не смогут выполнять всю работу, это просто невозможно.

Специалисты, которые должны будут помогать воспитателям, выполняя работу нянечек, это логопеды, психологи, дефектологи, у каждого из которых свой план занятий с детьми, индивидуальные и групповые занятия.

Уволили одного воспитателя, потому что дети ушли без нее в туалет. И один ребенок прищемил другому пальцы

– У них и так уже двойная, тройная нагрузка на одну ставку, – продолжает возмущенная мама. – Мы жаловались в Департамент образования Москвы, в Рособрнадзор, прокуратуру, писали на имя президента, где больше ста подписей родителей. Но пока эффекта нет. Нам приходят одни отписки, поскольку все в итоге спускается директору, который от нас бегает. Детей с различными патологиями в Москве много, случится это у нас, начнется потом по всей Москве. В первую очередь речь идет о безопасности наших детей даже на обычном бытовом уровне. Например, ребенок захотел в туалет. Воспитатель должен с ним туда пойти, одного он его отправить туда не может, оставить остальных детей одних не имеет права, он несет за них уголовную ответственность. А детей 20 человек, каждый по несколько раз хочет в туалет. Это самый простой пример. А если какая-то экстремальная ситуация? У нас, например, в октябре уволили одного воспитателя, потому что дети ушли без нее в туалет. И один ребенок прищемил другому пальцы, обошлось без перелома, но ее уволили, потому что она там не присутствовала. И как им быть в этих новых обстоятельствах, без няни, которая помогает присматривать?!

За выполнение работы сокращенных нянечек воспитателям пообещали добавить к зарплате 8 тысяч рублей и таким образом выполнить майский указ, говорит одна из сокращенных нянечек, которая попросила не указывать свою фамилию. Будучи няней, она получала 18 тысяч рублей, зарплаты у воспитателей разные, добавляет она, зависит от квалификации и специализации, но тоже в пределах 25 тысяч.

Нас никто слушает, общение с начальством проходит в одном духе: "Не нравится – увольняйтесь"

– В группах, где, как считается, должны быть только здоровые дети, часто попадают и т.н. особые малыши, например, неуправляемые, одну такую девочку мы все время отлавливаем в коридоре. А в группах, где дети с ОВЗ, становится больше воспитанников и почти все они с двойным диагнозом, например, у них не только проблемы со зрением, но и задержка развития. Или ДЦП – реально тяжелый ребенок, для которого вообще нужен отдельный взрослый, – рассказывает нянечка. – Конечно, одному воспитетелю справиться с ними да еще делать всю санитарно-гигиеническую работу невозможно. Но нас никто слушает, общение с начальством проходит в одном духе: "Не нравится – увольняйтесь". Официально это все называется "частичное сокращение". Но ведь можно сократить одну няню из десяти, а можно девять из десяти как у нас и все это будет подходить под размытую формулировка, с помощью которой отчитываются наверх.

Татьяна Титова, чей ребенок ходил в садик при школе N41 во Внуково, с этой же проблемой столкнулась еще в 2015 году. Выполнениям майских указов президента родители сопротивлялись несколько месяцев, обращаясь во все инстанции, в итоге пришлось идти в суд.

Нянечек у нас уже почти не осталось, многих увольняли, но люди были настолько запуганы, что боялись идти в суд

– У нас тоже решили оставить одну няню на две группы, все родители, конечно, были в шоке, хотя у нас обычные дети, без особенностей. Но нам повезло, потому что в нашей борьбе за безопасность детей нас поддержала прокуратура. Дело в том, что существует постановление Минтруда № 88, в котором четко расписаны все требования и обязанности сотрудников дошкольных учреждений, но наш директор заявил, что они не обязательны к исполнению, поскольку носят рекомендательный характер. В этом постановлении четко говорится, что на группу должно быть два воспитателя (дневной и вечерний) и одна няня. Районная прокуратура же посчитала их обязательными к исполнению и направила постановление об устранении нарушения законодательства, – вспоминает Титова. – К этому времени нянечек у нас уже почти не осталось, многих увольняли, но люди были настолько запуганы, что боялись идти в суд. Пошла только одна нянечка, мать-одиночка, увольнять которую по закону вообще было нельзя, мы ей помогали судиться. Суд, конечно, восстановил ее на работе. Ко мне за консультацией обращались потом многие родители, которые тоже писали в прокуратуру. И местные прокуратуры занимали разные позиции, но в последнее время, насколько я знаю, они поддерживают позицию Департамента образования – понятно ведь, что это вряд ли инициатива самих директоров избавляться от работников – а не встают на сторону детей.

Титова говорит, что чем активнее родители сопротивляются, тем больше шансов, что няни у их детишек все же останутся.

Говорят: давайте попробуем по новой схеме, не понравится – вернем все как было. И не возвращают

– Многим родителям говорят: давайте попробуем по новой схеме, не понравится – вернем все как было. Но я не знаю ни одной истории, когда бы действительно вернулись все назад, – замечает она. – Часто предлагают повысить плату за сада или ввести платные кружки, и за счет этих денег оставить персонал. Мы с этим вопросом тоже разбирались, все эти повышения не совсем законны, поскольку на оклады сотрудников дошкольных учреждений идут деньги, которые выделяются государством. А плата за садик это некий бонус, который остается в самом садике. Так вот – эта плата может быть от 0% до 20% от тех затрат, которое несет на ребенка государство. Много ли вы знаете детсадов, где родители вообще не платят? Я – нет.

В детсадах при гимназии № 1512 тоже предложили "альтернативный вариант". Как говорится в официальном ответе за подписью директора гимназии Павла Комзолова, "в случае массового спроса родителей на услуги дополнительного образования (все они платные – РС) в дошкольных группах, оказываемых воспитателями, сохранение прежнего количества помощников воспитателей в штате организации станет необходимым". То есть если родители будут дружно платить за допкружки, то нянечек им, так и быть, оставят. Поскольку конфликт зашел уже слишком далеко, а мамы и папы сдаваться не собираются и бомбят своими заявлениями всех, кого только можно, им на словах пообещали, что нянечек в группах для детей с ОВЗ все же оставят.

– Нянечек в обычных группах не будет, там будут "дрейфующие" воспитатели (четыре на две группы, которые будут чередоваться вместо двух постоянных), а полы и горшки будет некая клининговая компания, заявили нам на последнем собрании, – рассказывает Валентина Буркова. – Многие родители на личном опыте сталкивались с такими уборщиками и как покупаются медицинские книжки тоже знаем. И проверить их будет невозможно, поскольку это не штатные сотрудники. Сказать, что мы в полном шоке это ничего не сказать...

Всеволод Луховицкий, сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования "Учитель", говорит, что жалобы на сокращение персонала под предлогом выполнения майских указов идут со всей страны.

Идет хитрая манипуляция с отработкой часов: воспитателям заявляют, что они их якобы не вырабатывают

– Нет ни одного региона, где бы не выдавливали работников за счет увеличения объема работ на остающихся. Это повсеместная практика. Но по-другому и быть не может, потому что нормативы подушевого финансирования дошкольников и школьников не увеличивалось много лет, и у директоров учебных центров нет иной возможности повысить зарплату, не сократив количество персонала. Но все директора теперь умные стали и по сокращению штатов никого не выгоняют, чтобы не портить статистику. Как правило, нянечек или воспитателей вызывают к себе и расписывают невыносимые условия, которые им создадут, если они не захотят уйти по собственному желанию, и все сами в итое увольняются, – рассказывает Луховицкий. – Схема по всей стране примерно одинаковая: на две группы оставляют трех воспитателей (вместо четырех) или одну нянечку на две группы, при этом идет хитрая манипуляция с отработкой часов: воспитателям заявляют, что они их якобы не вырабатывают, потому что дети в группах болеют и не всегда ходят в садик. Пугали воспитателей и тем, что у них, мол, не профильное образование, даже тех, у кого высшее педагогическое и огромный опыт работы в детсадах, требуя, чтобы они за свой счет проходили курсы повышения квалификации, жалобы на это были из Приморья, Ивановской, Тамбовской и других областей.

По словам лидера профсоюза, эти проблемы усилились после того, как школы объединили с детсадами и изменили СанПиНы для заведений дошкольного образования.

– Директора, как правило, не обращают внимание на проблемы детсадов, поскольку не видят в этом никакой выгоды, их по большому счету интересует только рейтинг школ, который на многое влияет, – поясняет он. – К тому же сейчас по закону любой ребенок имеет право на инклюзивное образование, а чтобы его обеспечить в тех же детсадах, должны быть специалисты, у которых достаточно большой коэффициент оплаты, на что в реальности средств нет.

Адвокат Кирилл Дружинин из правового центра "Мамавсуд.рф" говорит, что в Москве идет манипуляция и со статистикой, в том числе по выполнению майских указов президента.

Родители идут в суд, но московские суды занимают позицию Департамента образования

– Московские власти заявляли, что майские указы в части обеспечения детей детсадами выполнены на 100%, но это неправда, потому что в сады не принимают детей с временной пропиской. Их родители живут, работают и платят налоги в Москве, но им всегда отвечают, что свободных мест для их детей нет. Родители идут в суд, но московские суды как правило занимают позицию департамента образования, – констатирует Дружинин. – Одно такое дело в итоге дошло до Верховного суда и там представители департамента образования Москвы заявили, что у них 100 тыс. детей трудовых мигрантов стоят в очереди на сады и они не знают, что с ними делать. Между тем, как только эти люди получали постоянную московскую прописку, то им сразу же предлагали место в садике, потому что в реальности они есть, я десятки таких случаев знаю. Хотя в суды до этого те же директора приносили справки, что мест нет. И получается, что на практике лишь один из 20 детей мигрантов может попасть в московский садик, без проблем берут только детей сотрудников правоохранительных органов.

В итоге, по мнению Дружинина, в Москве получается интересная "экономия": на образование детей, в том числе больных, и медицину урезают где только могут, а на разгон облаков, разные праздники, коим нет числа, реновацию и даже миллиарды на подсвечивание деревьев деньги в бюджете почему-то всегда есть.