Режиссер Алексей Учитель заявил о переносе премьеры "Матильды"

Режиссер Алексей Учитель заявил о переносе премьеры фильма "Матильда", которая должна была состояться 6 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. По словам режиссера, официальный показ картины отложили до 23 октября. Причиной такого решения он назвал некие "технические причины". "В этом нет ничего криминального, причины технические, связанные с работой театра и другими планами", – заявил Учитель в комментарии для радиостанции "Говорит Москва". Он отметил, что дата московской премьеры не изменилась, она пройдёт 24-го числа в кинотеатре "Октябрь". В широкий прокат "Матильда" выйдет 26 октября.

Против показа фильма Андрея Учителя выступает депутат Госдумы России, бывший прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская. Она считает, что картина о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской якобы оскорбляет чувства верующих. Сам фильм Поклонская при этом не смотрела.