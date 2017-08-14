"Я первый сказал, что она дура"

Владелец крымского парка экзотических животных "Тайган" Олег Зубков назвал четырех родившихся недавно в парке львят в честь истории с противостоянием вокруг фильма "Матильда" - Царь, Режиссер, Матильда и Няша. Зубков прославился борьбой с главным противником фильма, Натальей Поклонской, задолго до ее перехода на работу в Госдуму и скандала с картиной о любовной связи Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Еще в 2015 году Поклонская, в то время прокурор Крыма, хотела закрыть его парк и чинила бизнесмену всевозможные препятствия в развитии других его бизнес-проектов. Теперь Олег Зубков готов бесплатно показывать "Матильду" всем желающим в собственном кинозале, как только фильм Алексея Учителя выйдет в прокат.

"При Украине власти были адекватнее" - говорил Олег Зубков в одном из своих предыдущих интервью. Судьба его многочисленных бизнес-проектов в Крыму оказалась под угрозой после того, как полуостров был присоединен к России. Местные власти объявили Зубкову настоящую войну: как полагает он сам, из-за нежелания договариваться "по-хорошему" о дальнейшей судьбе его парков, построенных и спроектированных еще при украинских властях. На острие борьбы с Зубковым со стороны крымского правительства оказалась еще не очень известная в то время прокурор Наталья Поклонская. В январе 2016 года прокуратура даже возбудила против Зубкова уголовное дело – за то, что он якобы самовольно вырубил лес для строительства новой дороги в свой парк.

Сейчас от того уголовного дела остались лишь воспоминания, говорит Олег Зубков, хотя ему приходится участвовать в десятках судебных заседаний по другим процессам, связанным с давлением властей на бизнесмена. Зубков с сожалением констатирует, что крымские власти совершенно не подчиняются Москве, и с нетерпением ждет смены руководства на полуострове.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=//soundcloud.com/vz8ti1ohwcz0/s42yhcchoaix">SoundCloud</a>

– Вы, можно сказать, уникальный человек - конфликтовали с Поклонской, как говорят, "еще тогда, когда это не было модно".

– Более того, я первый сказал, что она дура, которая недостойна не только высокого звания генерала, а недостойна вообще носить погоны и быть прокурором Крыма. Я в открытых письмах об этом говорил еще в декабре 2015 года - когда здесь вся пресса преклонялась перед ней, когда она была на пике своей славы и популярности. Я регулярно писал ей открытые письма, в которых не то что критиковал, а высмеивал ее, ее позицию, то, что она делает, ее глупость. Ну, вот: сегодня об этом узнала вся страна, огромная страна, да и весь мир. Сегодня она чудит по полной программе в Госдуме РФ.

– Новость о том, что вы назвали четырех новорожденных львят именами, связанными с фильмом "Матильда", это продолжение вашей борьбы с Натальей Поклонской?

– Это не столько борьба, сколько просто высказывание на злобу дня. Мне хочется как-то в меру своих сил поддержать Алексея Учителя с его фильмом, который получил прокатное удостоверение. И когда в День львов очередные журналисты позвонили и спросили: "День львов. Что у вас произошло?", то, рассказав о рождении редчайших белых львов, я не сдержался и специально сказал о том, что мы их так назвали - Режиссер, Царь, Матильда и Няша. Как раз родились две девочки и два мальчика. Назвали специально, чтобы привлечь через этих белых львят внимание широкой общественности к той несправедливости, которую устраивает Поклонская вокруг фильма "Матильда".

Уже кто только по этому поводу не высказался! Даже, по-моему, Медведев сказал, что чушь полная, оставьте фильм в покое, фильм выйдет и т. д. Фильм уже получил прокатное удостоверение. Но все равно начинают - там не показываем, здесь не показываем. В истории было много всяких, может быть, даже несуразных моментов, неприличных, но сегодня это документальный факт, который описан в книгах, который исследован кинематографистами, историками. Разводить вокруг этого истерию - это показывать собственную глупость.

Ей нужно было остановиться в самом начале

Ей нужно было остановиться в самом начале, поняв, что она сделала какую-то ошибку. Но Поклонская не останавливается, а дальше, дальше и дальше загоняет эту ситуацию в тупик. Я считаю, что, в конечном счете, она сделала фильму прекрасную рекламу. Я бы, наверное, вряд ли пошел на этот фильм и вряд ли бы его заметил среди многих картин, которые можно посмотреть, но теперь обязательно пойду при первой же возможности. Более того, готов устроить бесплатные просмотры в своем кинозале в парке львов "Тайган". У меня прекрасный 3D кинотеатр. Готов всем желающим показывать, если у меня будет возможность получить копию этого фильма.

Собственно говоря, где сегодня я, а где Поклонская? Поклонская - в Госдуме, а я как был, так и остался директором своих парков. Да, она много сделала вреда, пока была на посту прокурора. Мне двух лет жизни стоило отбиваться от тех уголовных дел, которые были возбуждены по ее инициативе и велись под ее контролем, которые рассыпались в судах. Многочисленные проверки, обвинения в смерти тигрят… В их смерти, по существу, виновата она и руководство Крыма. Они не дали генератор после того, как у нас вышел из строя резервный. А тот, который дало МЧС, отняли через шесть дней. Была неприятнейшая история. Пришлось закрывать зоопарки.

– Чем закончилась история с парком развлечений "Белая скала", из-за строительства дороги в который против вас было возбуждено уголовное дело?

– Сегодня он не строится. Он находится в замороженном состоянии. Это уголовное дело, которое возбуждено по якобы вырубленным лесам. Бред Поклонской. Она кричала по телевидению, что ущерб, который я причинил, составил 120 миллионов рублей. Все это развалилось! Даже следствие закрыто за отсутствием состава преступления. Никакого вырубленного леса нет. Со всем разобрались. Но парк не строится, потому что при этой власти, я неоднократно говорил, невозможно что-либо создавать и строить в Крыму. Эта власть, в моем понимании, антинародная. Я пытался первые годы как-то сопротивляться, достучаться до Аксенова (Сергея Аксенова, главы Крыма, - прим. РС), но они не только не хотят работать, они просто физически не умеют делать подобные вещи, объекты, способствовать развитию бизнеса. Поэтому парк чудес ждет лучших своих времен. Когда сменится руководство Крыма, я обязательно буду продолжать его строить.

​– А зачем ждать, если уголовные дела, как вы говорите, все развалились? Что сейчас мешает развитию этих проектов?

– Сейчас по-прежнему есть команда ничего не согласовывать Зубкову, кошмарить его по полной программе, как он где-то только лопату в землю воткнет. Поэтому, как только я начну в парке что-либо делать, тут же придут комиссии, от которых я отбиваюсь бесконечно, проверяющие органы, начнут насчитывать миллионные штрафы. Сегодня нет никакого содействия. Сегодня фамилия Зубков нарицательная, ею пугают предпринимателей в Крыму, говорят: "Хочешь жить как Зубков, вот мы тебе сейчас устроим кошмар на улице Вяземского". Поэтому, чтобы не провоцировать сейчас ситуацию, я просто его заморозил, не строю, жду смены власти в Крыму. Сколько для этого потребуется лет - не знаю, но терпение есть. Занимаюсь пока спасением и работой с существующими парками, с которыми тоже далеко не все просто. Нужно бороться за их существование, к сожалению. Раньше я занимался развитием, а сегодня я борюсь за их сохранность и выживание в российском Крыму.

– В Крыму сейчас снова отключения электричества. В свое время именно из-за этого погибли два ваших питомца. Как вы справились с летним туристическим сезоном?

– Да, отключения электричества есть. К счастью, они носят не систематический, не длительный характер. Сегодня у нас уже есть хороший генератор. Мы сегодня лучше готовы к этим неприятностям. Сегодня у меня гораздо больше проблем с водой, потому что нет воды в Тайганском водохранилище, которое мне доступно. Я вожу воду только маленькими шестикубовыми машинами, и обеспечиваю себя на 1/10 от своих потребностей в воде. Этот жаркий сезон, конечно, надо пережить. Я теряю растения, слава богу, я не потерял животных по этой причине. Нет коллапса среди людей. Работают кафе, туалеты. Но это архисложно! Эту проблему можно решить, но административным путем. Если разрешить переподключение к Белогорскому водохранилищу, разрешить мне 3 км труб проложить. Но власть очень не спешит и не торопится мне идти навстречу в этих важнейших для меня вопросах. Потому что для власти лучше, чтобы я загнулся и уехал отсюда, чтобы загнулись мои парки. Глава Белогорского района в феврале месяце так и сказала на совещании перед Сергеем Аксеновым: "Я бы хотела, была бы рада, если бы все это вместе с Зубковым переехало в Турцию". Аксенов ее поощрил за это и наслал на меня десять проверок - шесть налоговых, две проверки ФМС и две инспекции по труду, от которых мы потом несколько месяцев успешно отбивались в судах.

– Вы не думали, может быть, действительно куда-нибудь переехать, где для развития вашего бизнеса будут более благоприятные условия?

Эта власть - сильная и подлая

– К сожалению, много жизненных сил и средств вложено в становление и развитие моих проектов здесь, в Крыму. Это не что-то такое, что можно собрать в чемодан или фуру и перевезти. Это животные. Их тысячи. Это клетки, это благоустройство, это здания, сооружения. Это жизнь, которая отдана и положена. И чтобы сейчас из-за каких-то временных гоблинов, которые случайно, волею судьбы оказались у власти, все бросить и уехать - для этого нужны, наверное, более веские обстоятельства. Я привык сражаться за то, что я создал. И не боюсь сегодня до конца идти в борьбе с этой властью, хотя она сильная, конечно, и подлая. У нее много в арсенале всяких пакостей, которые она делает на протяжении этих трех лет. Но бог свидетель: не все так безнадежно в Российском государстве. Я все-таки благодарен судам, которые чаще всего становятся на сторону парка и защищают меня от этого чиновничьего беспредела. Я выигрываю и гражданские процессы, и уголовные процессы.

Правда, на это уходит большая часть жизни. Вы представьте, в прошлом году у меня было 157 судебных заседаний! В этом году – уже десятки, больше 50-ти. Миллионные штрафы, которые нужно отбивать. Идут какие-то бесконечные ветеринарные претензии, идут штрафы на 850 тысяч, и так далее. Я стал сильнее. Я научился сражаться, противостоять. И я знаю, что правительство Аксенова в Крыму - не вечно. А там будут другие руководители, будет другая риторика, не будет таких "поклоунских". Сегодня в Крыму нормальный прокурор, который занимается нормальной деятельностью, не пиарит себя по телевизору. Я его только за это уважаю, что прокуратура занимается своим делом - надзором за законностью в Крыму, а не пиаром собственной персоны.

​– Год назад вы критиковали не только местные крымские власти, но говорили, что и Москве по барабану все, что творится в Крыму. Изменилось ли в этом плане что-то за последний год?

– Да, я действительно считал и считаю, что тот беспредел, который происходил в Крыму в отношении моих парков (и происходит отчасти и сегодня) обязаны были прекратить кремлевские службы, администрация президента. К сожалению, этого не произошло. Не приехало ни одной комиссии, которая попыталась бы публично разобраться, что же хочет этот "броненосец Потемкин" Зубков? Почему у него столько проблем? Почему у него такая риторика по отношению к местным властям? К сожалению, тысячи писем, которые отправлены в Администрацию президента, прямого эффекта не имели. Да, где-то косвенно что-то там есть, кто-то с кем-то поговорил, кого-то утихомирили, но в публичной плоскости все остается так, как есть. Я считаю, что отдельно взятого губернатора должна контролировать федеральная власть и федеральные институты власти, которых слишком много, которые в состоянии разобраться и дать губернатору по рукам. Но, к сожалению, как я увидел, в России это не принято. Дали территорию на откуп, что хочешь, то и делай. И только когда ручки с бриллиантами будешь покупать, тогда мы на тебя обратим внимание, может быть.

Это моя ошибка. Я не думал, что это возможно в России, где жесткая вертикаль власти, где очень много провластных институтов. Потому что до этого мы работали в Украине. Были разные ситуации вокруг зоопарка. Где-то я просил землю, боролся с какими-то там мошенниками, с какой-то коррупцией, как только это выходило на уровень Администрации президента [Украины], приезжали чиновники и все решалось все в интересах людей. Нужен зоопарк? Нужен. Нужна зоопарку земля? Значит, выдайте ее в законном порядке. К сожалению, в России подход совершенно другой. Местный губернатор может творить на подведомственной территории все, что угодно, и очень долго, к сожалению. Ему за это ничего не будет, потому что у него есть какие-то договоренности. Есть человек в Администрации президента, который отвечает за него перед президентом. Я в этом убедился. Ну, что делать?! Все равно нужно жить, работать. Я не готов сегодня бросить все, на что я положил свою жизнь здесь, в Крыму - а это два уникальных парка, два уникальных проекта, в которых собраны огромные коллекции ценных животных. Я не готов все это бросить на произвол судьбы, на расхищение этих гоблинам, которые их очень быстро разрушат. Поэтому буду сражаться до конца, - говорит Олег Зубков.

Наталья Поклонская пока никак не отреагировала на жест своего давнего крымского оппонента, зато в большом интервью "Комсомольской правде" разразилась новой порцией откровений о своем отношении к фильму "Матильда" и Николаю II. В частности, бывшая прокурор Крыма продемонстрировала свои представления о фильмах, в которых снимался исполнитель роли царя Ларс Айдингер: "То он в дерьме, то с символами тайного сатанинского общества, то с задушенными младенцами в пакете. То с голой задницей на стене висит, а то, извините, умудрился затолкнуть туда себе колбасу". Убийство царской семьи она назвала "жертвоприношением" и рассказала, как в Донбассе иконы с изображением Николая II спасают жизнь людям: "Сегодня люди обращаются ко мне из Луганска и Донецка. Люди говорят: «Наталья Владимировна, в Донецке, когда захватывают наши храмы бандеровцы, а у нас нет оружия, мы мирные люди, мы никогда не брали оружие в руки, мы - старики, женщины, дети, молодые ребята - мы берем самое основное наше, самое святое – это иконы. Это наша вера. Это то, что нас еще держит. Мы берем икону святого государя и царской семьи. Безоружные! И идем к вооруженным бандеровцам без страха. И они нам ничего не могут сделать".

Режиссер фильма "Матильда" Алексей Учитель, тем временем, заявил, что намерен выдвинуть свой фильм на премию "Оскар". На сегодняшний день власти нескольких российских регионов, например, Дагестана и Ингушетии, заявили, что отказываются показывать у себя в кинотеатрах его картину – несмотря на то, что по закону прокатное удостоверение действительно на всей территории страны. Еще в нескольких регионах, по заявлениям местных чиновников и кинотеатров, прокат фильма будет "ограничен".