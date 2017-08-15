Адвокат Учителя пригрозил Поклонской уголовным делом

Адвокат режиссера Алексея Учителя предостерег депутата Госдумы Наталью Поклонскую о недопустимости нарушения российского законодательства. В письме Константина Добрынина, текст которого есть у РБК, говорится о возможном привлечении бывшего прокурора аннексированного Россией Крыма к уголовной ответственности.
По словам адвоката, заявления депутата Поклонской в отношении фильма "Матильда" создают истерию, которая нагнетается распространением "заведомо недостоверных сведений о якобы совершенных творческим коллективом правонарушениях и преступлениях". Адвокат также считает, что Поклонская своими действиями вводит в заблуждение органы государственной власти и вовлекает в нарушение российского законодательства своих бывших подчиненных – работников прокуратуры.
По словам Добрынина, обратиться к Поклонской его заставили ее последние публичные заявления, в том числе об экстремизме в действиях министерства культуры, выдавшего фильму "Матильда" прокатное удостоверение, а также отправка многочисленных депутатских запросов с требованием провести проверки создателей картины.
Фильм "Матильда" о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской выйдет в прокат в октябре. Возглавившая кампанию против показа "Матильды" бывший прокурор аннексированного Крыма, депутат Госдумы утверждает, что картина оскорбляет чувства верующих. Она категорически отказалась от предложения режиссера посмотреть фильм.
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