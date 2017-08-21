Краснодарское отделение "Мемориала" внесли в реестр "иноагентов"

Краснодарское отделение правозащитной организации "Мемориал" внесли в список так называемых "иностранных агентов". Как сообщается на сайте Министерства юстиции России, такое решение было принято после "внеплановой документарной проверки".

Сам "Мемориал" был внесен в реестр "иноагентов" в конце 2016 года. В организации не признают это решение. Правозащитники утверждают, что "Мемориал" не является чьи-либо агентом, а сам закон противоречит Конституции России и нарушает право на свободу объединения.

Всего в список "иностранных агентов" в России внесены 87 некоммерческих организаций, в их числе ассоциация в защиту прав избирателей "Голос", "Комитет по предотвращению пыток", Сахаровский центр, музей "Пермь-36", "Левада-центр" и другие.