Гибридная игра

Москва готовит на осень новую серию политического обострения вокруг самопровозглашенных республик Донбасса, считают в Киеве. По мнению многих украинских наблюдателей, Россия попытается сделать ряд шагов по частичному признанию ДНР и ЛНР. Ожидания эти связаны в первую очередь с малоизвестным широкой общественности уголовным делом украинца из Луганской области Алексея Сизоновича, осужденного Северо-Кавказским военным судом на 12 лет строго режима за намерение совершить серию террористических актов в Ростовской области.

По версии обвинения, до того, как его арестовали в России, Сизонович изготавливал взрывные устройства и подрывал поезда и памятники ополчению в Луганске. Его арестовали местные силовики, но он сбежал из-под конвоя – прыгнул с моста через реку Каменка и уплыл в неизвестном направлении. Впрочем, в бегах он был недолго, через месяц его арестовали в России.

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Дело о терроризме суд рассмотрел всего за два заседания

Алексею Сизоновичу 61 год, но выглядит он намного старше. На суде он признался, что не умеет плавать. Это было единственное заявление подсудимого, которое противоречило логике процесса. Дело о терроризме суд рассмотрел с фантастической скоростью, всего за два заседания, 26 по 31 июля. А 1 августа в Луганске Народной милицией ЛНР была распространена видеозапись, на которой представитель МГБ ЛНР сообщил о возбуждении против "ранее судимого гражданина Украины Сизоновича" уголовного дела по четырем статья УК ЛНР. Одна из них – "государственная измена", остальные связаны с "диверсиями" и незаконным изготовлением, сбытом, передачей взрывчатых веществ. Самым примечательным в официальном обращении была последняя фраза: "Проводятся следственные мероприятия и готовится запрос на экстрадицию преступника в Луганскую Народную Республику".

В Киеве эту историю восприняли как попытку подготовки официальной передачи правоохранительными органами Российской Федерации гражданина Украины с луганской пропиской правоохранительным органам никем не признанной республики в качестве жеста частичного признания хотя бы ее юстиции. Народные депутаты, правозащитные организации и уполномоченная Верховной Рады Украины Валерия Лутковская включились в попытку защиты Алексея Сизоновича.

О суде над Сизоновичем узнал местный правозащитник из Ростова-на-Дону Владислав Рязанцев. В итоге он единственный присутствовал в зале суда.

Все 12 свидетелей обвинения не явились на процесс и суд не стал даже полностью зачитывать их показания

– Я случайно узнал об этом процессе из чата пресс-службы суда, – рассказывает Радио Свобода Владислав Рязанцев. – Я присутствовал в своей жизни на массе судов, но этот был особенный. Прокурор очень торопил процесс, адвокат был назначен государством, все 12 свидетелей обвинения не явились на процесс и без возражения сторон суд не стал даже полностью зачитывать их показания. Подсудимый выглядел как очень уставший дедушка, сухой, сгорбленный с большой опухолью на шее, жаловавшийся на боли в сердце и смотрелся он гораздо старше своих лет. Он был то ли "забитый", то ли больной или уставший. На все вопросы отвечал сухо: "да, признает, раскаивается". Только робко сказал, что не умеет плавать. Первое заседание шло четыре часа, второе столько же – и приговор. У нас дело по терроризму против местного парня Панова те же судьи рассматривают уже полгода и процесс продолжается, есть еще одно дело такое же против двух девушек и суд идет уже четыре месяца, а тут все уложилось в неделю.

Сизович зарегистрирован в селе Сухой Дол Луганской области, а проживал в Краснодоне. И Краснодон и Сухой Дол сейчас на территории контролируемой самопровозглашенной ЛНР. На молниеносный ростовский суд и первое в истории самопровозглашенной республики требование об экстрадиции украинского гражданина обратила внимание народный депутат Надежда Савченко. Ее реакция была быстрой – она обратилась к украинскому омбудсмену Валерии Лутковской с просьбой быстро заняться этой проблемой, к делу подключились общественные организации, занимающиеся защитой украинских граждан в России. Первой целью был поиск родственников Сизоновича, которые могли бы вступить в процесс защиты и от своего имени нанять адвоката.

– Я действительно обратилась к Валерии Лутковской как к уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека с просьбой обратиться с обращением об экстрадиции для отбывания наказания гражданина Украины Сизоновича из России в Украину, чтобы сделать невозможным прецедент с выдачей нашего гражданина так называемой юстиции на неподконтрольной территории, – говорит Надежда Савченко Радио Свобода. – Я действительно думаю, что Россия может создать такой прецедент. В конце концов, не глядя на то, что оккупированные территории не признаются нигде в мире, Россия же признали паспорта так называемых ЛНР и ДНР? Есть риск продолжения подобной тактики "гибридного признания" этих территорий и того, что Сизонович станет жертвой этого процесса. Мы говорили с Лутковской еще раз позднее, и она сообщила, что уже отправила обращение на имя Татьяны Москальковой (уполномоченная по правам человека в РФ – РС). Я подала официальный депутатский запрос, чтобы получить текст этого обращения по делу Сизоновича. Как только я его получу, он будет озвучен для широкой общественности.

Поиском родственников и адвокатов занималась известная украинская правозащитница Мария Томак. Самым громким ее делом на территории России был процесс над украинцами Станиславом Клыхом и Николаем Карпюком, которых суд в Грозном осудил за убийство российских солдат во время первой чеченской войны на длительные сроки. Многочисленные свидетели защиты утверждали, что Клых и Карпюк физически не были в Чечне ни в 1994-95 году, ни позже. Мария Томак выезжала в Грозный и выступала в суде как свидетель защиты.

Алексей Сизонович был одиноким человеком, мало поддерживающим отношения с семьей. Но Марии Томак удалось обнаружить на территории Украины его прямых родственников.

В этом деле много неясных пятен, например, непонятно, как он попал в Россию, есть подозрение, что российским правоохранительным органам его передало МГБ ЛНР

– Мы нашли семью Алексея Сизоновича, и его сестра как его законный представитель может нанять адвоката для своего брата, – говорит Мария Томак. – В этом деле много неясных пятен, например, непонятно, как он попал в Россию, есть подозрение, что российским правоохранительным органам его передало МГБ ЛНР. Все эти истории с прыжками в реку и бегством от конвоя пожилого человека, который не умеет плавать выглядят просто смешно. Ну а синхронность необычайно быстрого суда в России и распространения обращения от лица МГБ ЛНР с требованием о его экстрадиции говорит о том, что Алексей Сизонович действительно может оказаться заложником российских политических игр.

Тактика Украины примерно ясна – дать квалифицированную юридическую защиту для своего гражданина, подать на апелляцию, затянуть процесс, потребовать экстрадиции заключенного на родину. В перспективе – подать Сизоновича на обмен. Владислав Рязанцев говорит, что в последний возможный день краткая апелляция на приговор Сизоновичу уже была подана местным адвокатом. А Мария Томак сообщила, что МИД Украины подал запрос на посещение заключенного украинским консулом, но пока разрешение на свидание не получено.

Решение суда и требование ЛНР об экстрадиции вызвали шум и политические осложнения в Киеве

Тактика России в этом процессе может быть разнообразной. Уже сейчас решение суда и требование ЛНР об экстрадиции вызвали шум и политические осложнения в Киеве. Можно остановиться на этом этапе, можно, в качестве переговорной позиции, продолжать обсуждение возможной передачи человека с украинским паспортом в ЛНР по делу об "измене родины". А можно в качестве одного из этапов "политического наступления" на Украину признать МГБ ЛНР как полноценного партнера российской юстиции.

В последнее время в Москве заговорили о возможности шагов по частичной легализации ЛДНР в России в ответ на неуступчивую позицию Украины в Минском процессе. В частности, обсуждалась возможность участия предстателей ЛДНР в работе экономических и культурных структур СНГ с табличкой "Украина", говорят источники в Москве. Поскольку Донбасс в результате реализации минских соглашений должен получить некоторую культурную автономию и право на внешнеэкономическую деятельность, то работа в структурах СНГ вполне в "рамках минского процесса". Кроме того, обсуждается возможность участия делегации ЛДНР как "украинской" на Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в октябре в Сочи. Историю с Сизовичем в Киеве склонны ставить в один ряд с этими инициативами.