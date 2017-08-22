КНДР пригрозила возмездием США и Южной Корее за военные манёвры

КНДР пригрозила Вашингтону и Сеулу "безжалостным возмездием" за начавшиеся военные учения США и Южной Кореи. По мнению Пхеньяна, манёвры США и Южной Кореи направлены на разжигание ядерной войны на Корейском полуострове. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на средства массовой информации Северной Кореи.

Ежегодные военные учения под кодовым названием "Страж свободы Ульчи" стартовали в Южной Корее в 21 августа. Они продлятся 11 дней. В манёврах принимают участие около 70 тысяч военных.

Маневры проходят в условиях повышенной напряженности в регионе. Конфликт вокруг ракетной программы Северной Кореи обострился после заявлений Пхеньяна о наличии ядерной боеголовки. Президент США Дональд Трамп пообещал в случае угрозы обрушить на КНДР "огонь и ярость". В ответ на это в Пхеньяне заявили, что готовят удар по американской военной базе на острове Гуам в Тихом океане.