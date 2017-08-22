В Южно-Сахалинске на пикете против Медведева задержали активистов

Полиция Южно-Сахалинска во вторник задержала участников пикета против коррупции и визита в город премьер-министра России Дмитрия Медведева. Об этом сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката Наталью Косилову, которая также была доставлена в отделение.

По словам Косиловой, она стала свидетелем задержания активиста, в руках у которого был надувной шар в виде желтой "уточки". На вопросы адвоката сотрудники полиции отвечать не стали, а когда задержанный попытался передать Косиловой шар, ее посадили в полицейскую машину вместе еще с двумя активистами.

Желтая резиновая "уточка" стала символом акций протеста, которые начались в городах России после публикации Фондом борьбы с коррупцией фильма "Он вам не Димон". Это расследование посвящено элитной недвижимости, якобы принадлежащей Дмитрию Медведеву. В нем, в частности, упоминалось загородное поместье у города Плес, где есть пруд с домиком для уток.

Сам премьер-министр отвергает обвинения в причастности к коррупции.