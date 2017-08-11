Мосгорсуд подтвердил решение по иску Усманова к Навальному

Московский городской суд в пятницу отклонил апелляцию оппозиционера Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) на решение об удалении из Сети фильма-расследования "Он вам не Димон" по иску бизнесмена Алишера Усманова. Об этом сообщает РБК. Таким образом, Навальный и ФБК должны удалить из интернета те части фильма, которые вызвали претензии Усманова.

Фонд борьбы с коррупцией в марте 2017 года опубликовал расследование о незадекларированной недвижимости Дмитрия Медведева. В расследовании, в частности, утверждается, что Усманов в качестве взятки передал подконтрольным премьеру структурам усадьбу стоимостью около 5 миллиардов рублей. В мае Усманов подал в суд на Навального. Иск бизнесмена был удовлетворен. Оппозиционера обязали удалить фрагменты фильма "Он вам не Димон", в которых упоминается о возможной причастности миллиардера к коррупции, а также опубликовать опровержение. Навальный отказался выполнять решение суда и обжаловал его в Мосгорсуде.

В связи с решением Мосгорсуда Алексей Навальный призвал своих сторонников распространить фильм-расследование "Он вам не Димон" в интернете. "Друзья, помогите с распространением. Всего 24 млн просмотров", написал он в твиттере.