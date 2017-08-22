Серебренников отверг обвинения в хищении средств "Седьмой студии"

Режиссер Кирилл Серебренников на допросе в Следственном комитете отверг обвинения в хищении 68 миллионов рублей, выделенных "Седьмой студии". Об этом сообщает ТАСС. ПО данным агентства, после допроса следствие намерено обратиться в суд с требованием поместить Серебренникова в следственный изолятор или под домашний арест.

Художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников был задержан ранее во вторник. Российские общественные и культурные деятели выступили в его защиту, они призывают не помещать режиссера под арест. За Серебренникова, в частности, поручился глава Союза театральных деятелей Александр Калягин.

По делу о хищениях в "Седьмой студии" проходят бухгалтер и генеральный директор этой организации Нина Масляева и Юрий Итин, а также бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский.