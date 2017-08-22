Под новые санкции США попали российская компания и частные лица

Во вторник, 22 августа, министерство финансов США объявило о введении новых санкций в отношении китайских и российских компаний и частных лиц, поддержавших военные программы Северной Кореи. Речь идет о торговле с Пхеньяном в сфере энергетики и в оказании помощи организациям КНДР, находящимся под санкциями, в получении доступа к американским и международным финансам.

Министерство финансов продолжит оказывать давление на Северную Корею, выбирая своей целью тех, кто поддерживает продвижение программ по ядерным разработкам и баллистическим ракетам. Такие лица физические и юридические лица будут изолированы от американской финансовой системы, говорится в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов определило 10 юридических лиц (среди них – одна российская компания) "третьих стран" и шесть физических лиц (среди них четверо россияне) для внесения в новый санкционный список.