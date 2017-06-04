Северная Корея "полностью отвергает" последние санкции ООН против своих граждан и организаций и считает их "враждебным актом" и без промедления продолжит разработку ядерного оружия. Об этом заявил в воскресенье представитель МИД КНДР.

Совет Безопасности ООН в пятницу расширил санкции против Северной Кореи после проведения этой страной повторных испытаний ракет, приняв первую резолюцию, согласованную Соединенными Штатами и единственным союзником Пхеньяна Китаем с тех пор, как президент США Дональд Трамп занял свой пост.

Резолюция о санкциях "является хитроумным враждебным актом с целью положить конец наращиванию ядерных сил КНДР, обезоружить ее и вызвать у нее экономическое удушье", - заявил представитель министерства иностранных дел в заявлении, распространенном официальным информационном агентством ЦТАК.

"Какими бы ни были санкции и давление, мы не сойдем с пути наращивания ядерных сил, которые были выбраны для защиты суверенитета страны и прав на национальное существование, и будем двигаться вперед к окончательной победе", - сказал представитель МИД КНДР. Северная Корея отвергла все резолюции Совета Безопасности ООН, относящиеся к 2006 году, когда она провела свой первый ядерный тест, заявив, что такие действия прямо нарушают суверенное право КНДР на самооборону. Северная Корея угрожает проведением шестого ядерного испытания.