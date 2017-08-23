Меркель: Америка не может быть великой, если закроется от всего мира

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала Соединённые Штаты за изоляционизм. По её словам, Америка не может быть великой в отрыве от остального мира. В интервью газете Handelsblatt Меркель пообещала продолжить развивать глобализацию.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о поддержке протекционизма. Он утверждает, что Вашингтон страдает от несправедливых условий торговли с другими странами. Тем не менее на последней встрече "Группы семи" в мае Соединенные Штаты наравне с другими государствами согласились включить в итоговый документ призыв к борьбе с протекционизмом.

В марте глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европейскому союзу необходимо всерьез воспринимать приверженность Трампа к протекционизму и быть готовым к возможной торговой войне с США.