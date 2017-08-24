Лидер группы "Ноль" Федор Чистяков отменил концерты в России

Музыкант Федор Чистяков, лидер групп "Ноль" и "Федор Чистяков Бэнд", который недавно эмигрировал в США из-за запрета в России религиозной организации Свидетелей Иеговы, сообщил об отмене российских концертов.

В сообщении на сайте музыканта говорится, что к этому его побудили решение США временно приостановить выдачу виз, что ставит под вопрос его возвращение в Америку, и задержание режиссёра Кирилла Серебренникова. По словам Чистякова, мысль о гастролях в России, которые он называет "туром в ад", вызывала у него неприятное чувство. "Как будто идешь в дом, в котором полыхает пожар, и ты не знаешь, выйдешь ты оттуда живым или нет", написал Чистяков. Музыкант считает, что находится в зоне риска, и поэтому, несмотря на обязательствами перед поклонниками и промоутерами, принял решение не приезжать в Россию.

Ближайший концерт музыканта и его группы должен был состояться в Москве 18 ноября.

Группа "Ноль" приобрела популярность в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Членом Свидетелей Иеговы Федор Чистяков стал в 1995 году. На какое-то время он оставил музыку, однако затем вернулся к творчеству.