В Одессе неизвестные "повесили" памятник маршалу Жукову

В Одессе неизвестные минувшей ночью демонтировали памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову и повесили его на веревке на одном из городских мостов. Об этом сообщило одесское интернет-издание "Думская". Агентство УНН передает, что по факту повреждения памятника Жукову возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

На Украине с 2015 года действует закон о так называемой декоммунизации, который, в частности, предусматривает снос памятников советским руководителям. В рамках этого закона в стране уже были демонтированы почти все памятники Владимиру Ленину. Монументы сохранились только в аннексированном Россией Крыму и на территориях пророссийских сепаратистов в Донбассе.

На Украине сегодня отмечают День независимости – в честь провозглашения независимости от СССР 24 августа 1991 года. По всей стране проходят торжественные мероприятия. Одно из главных событий дня – военный парад в центре Киева, в котором приняли участие военные девяти государств – членов НАТО.