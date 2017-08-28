Поймать Франкенштейна

Не кто-то, а "сектовед всея Руси" Александр Дворкин неожиданно выступил в защиту гонимых им же Свидетелей Иеговы. В своей статье он выдвинул два тезиса. Первый: "Мы не можем запретить людям верить, во что они хотят… Их только нужно оставить в покое". В статье говорится, что Свидетели Иеговы должны иметь право собираться в квартирах малыми группами. Это прямая критика правоохранительных органов, которые не хотят оставлять верующих в покое и срывают все их квартирные собрания, какие только способны обнаружить.

Почему бы Александру Леонидовичу не написать письмо в Советский районный суд города Орла и не попросить оставить в покое Денниса Кристенсена, который сидит там в СИЗО вот уже почти три месяца? А еще лучше, если это сделает фактический непосредственный начальник Дворника Александр Коновалов, министр юстиции России и глава того ведомства, которое подавало иск о запрете Свидетелей Иеговы. Также стоит оставить в покое Аркадю Акопяна, Алексея Шкарубу, Андрея Сивака, Вячеслава Степанова, Юрия Залипаева и всех-всех-всех, кого сегодня таскают по судам за их религиозные убеждения.

Второй тезис статьи Дворкина посвящен недавнему событию в Выборге, где суд объявил экстремистской (!) Библию, изданную Свидетелями Иеговы, и постановил конфисковать ее и уничтожить. Теперь даже за цитаты из этой Библии в Интернете можно получить до 10 лет тюрьмы. И вот Дворкин пишет: "Этот перевод ошибочный… Но он – не экстремистский! И это все же перевод Библии, хоть и искаженный. А Библия, как ее не искажай, не может быть экстремистской, что очевидно как здравому смыслу, так и подтверждено законом нашей страны". Дворкин даже выражает надежду, что Свидетели Иеговы выиграют апелляционный суд! Впору приглашать его на процесс на стороне защиты.

Полгода назад, еще до событий в Верховном суде, я писал: "Маховик раскрутился настолько, что антикультисты уже бессильны что-то сделать и не контролируют ситуацию". Мы видим именно это – начало паники в их среде. Кто быстрее покинет корабль? Я не знаю, насколько искренен в своих словах Александр Дворкин, хочет ли он просто дистанцироваться от репрессий и умыть руки, чтобы самому не аукнулось, но одно бесспорно: он и другие "сектоведы" начинают понимать, что перестарались. Раскрученный ими маховик начал жить своей жизнью и может однажды уничтожить и них.

1) оставить в покое; 2) хватит запрещать

Страх перед таким развитием событий тоже отражен в статье Дворкина: "Так и осталось в протоколах суда, решившего определить, какое учение о Троице истинное, что православные, оказывается, верят, что Бог Отец и Бог Сын – одно Лицо. То есть не было у нас ни Первого, ни Второго Вселенских соборов ясно и четко провозгласивших тринитарное учение Православной Церкви о единой сущности трех Лиц Святой Троицы! А ведь следующий суд может использовать эти материалы, а там, того и глядишь, признают экстремистскими оросы этих соборов!"

Однако не поздно ли рядиться в агнцев? Впрочем, раз в полку агнцев прибыло, почему бы не сделать что-то действительно полезное? Дворкин, Коновалов или даже патриарх Кирилл могли бы написать открытое письмо и громко повторить эти же мысли: 1) оставить в покое; 2) хватит запрещать. Ситуацию с тем же Деннисом Кристенсеном можно решить одним звонком от нужного человека по нужному номеру. Я не знаю, является ли Дворкин, Коновалов или Кирилл тем самым нужным человеком, но они могли бы связаться с этим человеком. Или как минимум их открытая публичная позиция помогла бы притормозить эскалацию репрессий.

Именно от вас, господа, зависит, оставят ли в покое верующих граждан России с их Библиями. Ведь именно вы стали причиной отсутствия у них этого покоя, это ваши многолетние усилия привели к реставрации религиозных репрессий по советскому образцу. А раз так, почему бы не перейти от слов к делу? Давайте уже вместе ловить Франкенштейна, которого вы породили. Так быстрее управимся.

Антон Чивчалов – журналист, переводчик, блогер

Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции