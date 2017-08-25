Информагентство "Туран" с сентября приостановит работу

Независимое азербайджанское информационное агентство "Туран" с 1 сентября приостановит свою работу на неопределенный срок. В связи с задержанием директора "Турана" Мехмана Алиева, банковские счета агентства были заблокированы. Об этом говорится в обращении агентства, опубликованном в пятницу.

Алиев был задержан в четверг в Баку по обвинению в уклонении от налогов. В защиту Алиева и "Турана" выступили Международный Комитет защиты журналистови Правозащитная организация Human Rights Watch. 16 августа сотрудники налогового надзора провели обыск и изъятие документов в "Туране". Сотрудники агентства назвали преследование властей политически мотивированным. Тогда Алиев заявил Радио Свободная Европа/Радио Свобода, что никаких налоговых нарушений агентство не допускало.

Агентство "Туран", основанное в 1990 году, публикует информацию на азербайджанском, русском и английском языках. В докладе правозащитной организации "Репортеры без границ" об индексе свободы прессы в 180 странах в 2017 году Азербайджан занимает 162-е место.