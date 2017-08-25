"Не пиарьте эту власть"

Главный публицистический текст дня - открытое письмо режиссёра Ивана Вырыпаева, опубликованное "Снобом".

Вырыпаев отзывается на арест Кирилла Серебренникова, но идёт очень далеко (по ссылке читайте полностью):

Я вижу, как большинство из вас написали свои письма в поддержку, пришли на митинг, дали интервью и даже обратились к президенту. И это уже, простите, становится трагикомичным явлением. Ведь тем временем большинство из вас продолжают снимать свои фильмы, ставить спектакли и получать дотации от Министерства культуры. Так или иначе, сотрудничая с этой властью и думая, что своим творчеством и своей гражданской позицией мы можем что-то поменять в этой стране, или вносить свой посильный вклад в эти перемены, мы просто в очередной раз обманываем сами себя и свою страну. И это, простите, действительно выглядит очень инфантильно.

Для начала, хорошо бы было честно определить, чем и кем является эта власть. В 1917 году в России произошел вооруженный переворот и власть перешла к незаконно созданному правительству «большевиков». Власть этой группы людей устроила кровавый террор против своих граждан. Владимир Ленин и Иосиф Сталин безусловно являются преступниками и достойны только одного — всеобщего осуждения. С 1917 года и до сегодняшнего дня власть в России не поменялась. Сегодняшняя власть открыто наследует власти террористической организации «большевиков». Памятники Ленину стоят почти в каждом городе, его тело лежит на Красной площади, не говоря о том, что даже сегодня устанавливаются бюсты и памятники Сталину. Также власть открыто использует атрибутику террористической организации «большевиков»: знамена, символы, название улиц именами главарей красного террора, музыку коммунистического гимна (на другие слова) и т. д.<...>

Поэтому единственный путь к освобождению нашего многострадального народа от ига правящей власти — это смена этой власти и изменение основной ценностной парадигмы, лежащей в основе жизнедеятельности этой страны.

Каким путем? Я лично не верю в путь насилия. Ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому единственное наше оружие — это формирование общественного мнения. Воспитание молодого поколения на других ценностях. И первое, что мы, деятели культуры, интеллигенция, прогрессивные люди России можем сделать, — это перестать поддерживать эту власть. Не нужно получать все эти государственные награды и публично при камерах пожимать руку Владимиру Путину. Ну неужели, вы, дорогие мои и многоуважаемые коллеги, выдающиеся люди, не понимаете, что ваша игра в благородного «Шиндлера» и ваша двойная жизнь на самом деле и привели Кирилла Серебренникова за решетку?<...>

Власть очень жестока и способна на все. Однако вам достаточно только лишь перестать поддерживать эту власть, насколько это возможно. Не «пиарьте» эту власть. Не хвалите ее, не ассоциируйте свое дело с делами этой власти, игнорируйте ее всеми возможными силами, не помогайте ей ни в чем, и мы увидим, что это возымеет эффект. Потому что все дело в энергии: куда она направлена, там она и находится. Поэтому не направляйте ее на поддержание жизненной силы этой власти, и эта сила ослабнет. С другой стороны, давайте направим всю свою энергию и авторитет на развенчание всей этой «большевистской идеологии», давайте повсюду и как можно чаще говорить о том, какие преступления против человечества совершили Ленин и Сталин, а также вся их коммунистическая партия. Давайте чаще и чаще говорить о том, что памятники Ленину, оставленные по всей России, — это памятники убийце.

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Николай Кононов:

Какой Вырыпаев молодец, а. Крайне редко хочется подписаться подо всем, что изложено в чужом письме, но этот манифест — тот самый случай.

Фёдор Крашенинников:

Отличное письмо, молодец!

Юрий Векслер:

Стоит прочитать обращение Ивана Вырыпаева к коллегам. М.б. и вправду культурная Россия вспрянет ото сна?!

bor_odin:

Прочтите это письмо, за исключением некоторых моментов там всё верно.



Но я уверен, что очень мало кто из наших деятелей культуры последуют его советам. Все эти деятели под колпаком у власти. Вся их популярность, красивая, счастливая жизнь зависит от власти, которой они продались. Большинство из них трусливы и готовы идти на подлость, а многие и реально идут, чтобы сохранить своё положение.



Но появился еще один публичный оппозиционер, с которым власти придется что-то делать. Думаю, мы о нем еще услышим.



Так и живём, хорошо, весело.

Марат Гельман:

Ну я короче сказал о том же, что хватит с ними вообще соприкасаться, хотя понимаю что это в первый момент кажется трудно.

Но может Вырыпаев понял что именно сейчас такой момент, когда политизация - единственный выход из положения. И первый шаг - отказ от сотрудничества.

Виталий Манский:

Советую прочесть драматурга и режиссера Ивана Вырыпаева... и подумать.

Эльвира Старкова:

То, что массово поддержат деятели искусства и культуры, маловероятно. Восхитятся, раскритикуют, заболтают. Большинство руководствуется принципами, встроиться, перетерпеть, слинять. Нет абсолютной истины, общих правил, каждый сам себе хвалитель и судья.

Олег Козырев:

Письмо Ивана Вырыпаева правильное. Такой уж у нас удел, у творческих, в последние годы. Жить пусть и бедненько, зато честненько.

Держаться как можно дальше от всего государственного. Впрочем, государственное и само держится подальше от нас, откровенно о нем пишущих.

Юрий Богомолов:

Текст Вырыпаева и отклики на него отчетливо обозначили давно нзревавшую коллизию.

Режим возвел Стену, которая требует у творческой интеллигенции присяги на верность и на лояльность. Далее возможны варианты.

Кто-то спешит с выражением верноподданических чувств к ней и с готовностью ее укрепить.

Кто-то напротив , готов биться о нее головой.

Кто-то надеется прорыть под ней туннель.

Кто-то полагает возможным просверлить в ней для своих нужд персональную дырочку. Как это было в случае с железным занавесом.

Можно попробовать ее не заметить.

Самая сладкая убежденность: можно подняться над Стеной и насылать Чуму по обе ее стороны.

Вырыпаев же предложил творческой интеллигенции, как я понял, солидарно-моральный бойкот. А уж в каком формате он будет реализован -- это вопрос индивидуального выбора.

Ксения Ларина:

Я не ожидала от Ивана. Несколько лет назад Леша Девотченко выступал с подобным обращением к творческой интеллигенции.. Только его никто не слышал и не хотел слышать. И вот время настало.

Восторг, однако, разделяют не все.

Анна Наринская:

Ксения Ларина, тебе оно правда нравится? Ты считаешь, что это правильное письмо именно что в поддержку? Гоголь-центр делался на гос - деньги. Лучше б гоголь- центра не было?

Алексей Иванов:

Постоянно проживающий в Польше артхаусный торчок Иван Вырыпаев, которого СМИ называют "российским драматургом, актёром, кинорежиссёром, сценаристом, продюсером", разразился целой простынёй ("открытым письмом") по случаю ареста в защиту своего дружка Киры Серебренникова.

Сергей Шмидт:

Субъективное суждение вкуса.

В "открытом письме драматурга и режиссера Ивана Вырыпаева в поддержку Кирилла Серебренникова" Кирилл Серебренников упоминается четыре раза, Путин семь раз, Ленин восемь раз, а Сталин аж одиннадцать раз (не считая слово "сталинизм").

На мой взгляд, в письме в поддержку Серебренникова следовало бы побольше внимания уделить самому Серебренникову.

Егор Холмогоров:

Вообще, смешно, Вырыпаев написал на Сноб текст в защиту Серебренникова с общим посылом в том, что вообще нечего якшаться с этой властью, так как ни за Ленина, ни за Сталина еще не покаялись. Текст через несколько часов Сноб удалил. Как я понимаю не за Серебренникова и не за оппозиционность, а за Ленина. Каяться за Ленина - это ж всей интеллигентской общественности убицца. Это ж поклонщина какая-то.

Татьяна Артемьева:

Дико надоели со своими призывами к покаянию и узурпацией права на истину.

Евгений Войтенков:

Какая-то борьба с символами. Как будто нельзя быть нормальным государством про Ленине в мавзолее. Причина же не в этом. Просто у руля мафия, а все нынешнее государство - это каргокульт, оболочка для внешнего приличия.

Александр Черных:

вот честно, читаю и кровь из глаз. в 2017 году других насущных проблем нет, только памятники Ленину и советские названия улиц, и всенародного покаяния нет. Давайте об это и поговорим, как раз и повод есть - арест Серебренникова. Тьфу (

Остап Кармоди:

В России есть город, в том городе площадь, на площади сундук стоит, в сундуке - гробик, а в гробике Ленин.

Как похоронишь Ленина, тут-то путинизму и конец.

(читая открытые письма)

Татьяна Толстая:

Цитата из "письма Ивана Вырыпаева", снятого со страниц "Сноба". Опубликовано на Эхе. Понятно, что в связи в с историей Серебренникова.

"Неужели вы не понимаете, что помогая, например, больным детям или вкладывая свои деньги в частное образование, ценной поддержки Путина, вы оказываете «медвежью услугу» всему нашему будущему поколению, которое вынуждено расти и ходить в школы в России при этом режиме."

Ага. Никогда больше не помогайте больным деткам. Держите денежку при себе. Своих детей тоже не лечите! Еще, чего доброго, вылечите! И они будут вынуждены расти при этом режиме! А могли бы при том. Или вон при том!

А не лечить их - и не будет будущего поколения рабов! Одни могильные кресты. Зато как режим-то утрётся!

Сергей Гуреев:

А по-моему, уж простите, это, в первую очередь, плохой текст. Тем более, когда он написан драматургом, который работает словом. Тем более, когда это важное и открытое письмо в поддержку «товарища и коллеги», которое должно быть прочтено многими и на что-то повлиять.



И я не столько о просто диком количестве школьных ошибок в русском – и в пунктуации, и в орфографии (хоть бы Сноб корректора выделил), но и о чудовищной многословности, повторениях, заговариваниях, неспособности сформулировать мысли и донести их четко, лаконично, сильно, в цель. А мысли-то во многом правильные и полезные. Но в таком виде – для человека пишущего и кричащего на каждом углу о роли драматурга и важности донесения его слова в неизменном виде – это позорище просто.



Отдельные вопросы возникают в связи с тем, что Иван был всегда просто крайне политкорректен, что бы ни происходило. И вот теперь, уехав в Польшу, объявляется с этим письмом как ярый оппозиционер, который якобы даже «рискует, открыто заявляя о своей позиции», корит и учит оставшихся здесь жизни, ратует за смену власти и выдает пассажи про «коммуняк» а-ля уважаемая и любимая Валерия Ильинична.



По-моему, «инфантильностью», в которой Иван обвиняет российских коллег, выглядит как раз это.

Сергей Медведев:

Я может чего не понимаю (и да, я очень высоко ценю творчество Вырыпаева), но что все носятся с его письмом, так что даже Сноб его закрыл, а потом и вовсе снес? Что там такого сказано? Общие рассуждения о преступности большевистского режима в духе перестроечной публицистики? Беззубые призывы не посылать Путину лучи поддержки с миллионом оговорок типа "не обязательно ходить на митинги" и "не надо оскорблять ветеранов"? Пара сотен адресатов этого письма откажется от государственных грантов на культуру, так на их место придет тысяча куда менее щепетильных -- и что, снижение качества постановок и фильмов вызовет брожение и революцию? Чиновники АП, лишившись любимых театров, пойдут свергать своего патрона?

Боюсь, что это письмо, при всей искренности, еще одно свидетельство трагической переоценкой интеллигенцией своей роли. Все эти отсылки к Ганди, призывы к ахимсе и сатьяграхе -- эскапизм русской интеллигенции, которая уже триста лет укрывается от политики в безопасную зону этики.<...>

Напоминает чуть майские призывы Хаматовой и Миронова вести следствие "без излишней жестокости", т.е, конечно, с жестокостью, куда же без нее, но без чрезмерной. Пусть Путин победит, но не с чрезмерным результатом. Мы будем протестовать, но без митингов. Будем критиковать Сталина, но не оскорбляя героев.

Пойду побегаю в парке и тем выражу протест против кровавого режима.

И довольно удивительно, что, появившись в сети, письмо вскоре было удалено с сайта "Сноба" (но текст уже гулял по сети во множестве копий: вот, вот или вот).

Глеб Морев:

Открытое письмо Вырыпаева, закрытое на Снобе

Антон Красовский:

Вообще смешно, что удаленное лохами из Сноба письмо Вырыпаева просто уже вывешено на морде Яндекса. Какие ж вы позорные <чудаки>. Просто <ужас>.

Но во второй половине дня оно всё же было вывешено снова.

Ксения Чудинова:

Вот те дни, когда отчетливо понимаешь слова Достоевского «где поле битвы — сердце человека».

Текст письма Ивана Вырыпаева открыт на «Снобе». До конца дня на сайте появится объяснение, что произошло, — и я его жду с таким же нетерпением, как и все те, кто звонил с самого утра, обескураженный и гневный.

Спасибо, что вы с нами. Простите за сумятицу и нерешительность в принятии решений, за этот шаг вперед и два назад. Спасибо, что пинаете нас и поддерживаете, когда вокруг сплошные сомнения.

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