Съемки фильма "Лето" Серебренникова будут заморожены

Съемки фильма "Лето", режиссером которого является находящийся под домашним арестом Кирилл Серебренников, будут приостановлены. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление продюсера картины Ильи Стюарта.

По его словам, работа над фильмом будет заморожена после съемок технических сцен, а также сцен, которые актеры и группа успели отрепетировать вместе с режиссером. Стюарт подчеркнул, что закончить фильм без Серебренникова невозможно и что эту позицию разделяет съемочная группа и партнеры проекта.

Фильм "Лето" посвящен жизни рок-музыканта Виктора Цоя.

23 августа Басманный суд Москвы отправил Кирилла Серебренникова под домашний арест по обвинению в организации хищения 68 миллионов рублей, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". Режиссеру, в частности, запрещено покидать квартиру и пользоваться средствами связи. Его адвокаты обжаловали меру пресечения.

Сам Серебренников обвинения отвергает. В его защиту выступили десятки театральных и общественных деятелей. В ассоциации театральных критиков назвали "формой пыток" арест режиссера, а также продюсера Алексея Малобродского и бухгалтера Нины Масляевой, которые тоже проходят по делу о хищениях в "Седьмой студии".