Министр полетал на самолете

Американская неправительственная организация "Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне" требует раскрыть данные о полете министра финансов США Стива Мнучина с женой на государственном самолете в город Лексингтон, штат Кентукки, в день солнечного затмения. Министр вместе с лидером сенатского большинства Митчем Макконнеллом наблюдали за солнечным затмением с крыши хранилища золотых запасов США - одного из зданий в воинской части Форт-Нокс рядом с Лексингтоном. В этом районе США солнце скрылось на 97 процентов.

"Граждан за ответственность и этику в Вашингтоне" поддержали практически все крупнейшие издания в США, подробно описавшие эту историю. Но раскрыла ее для общества далеко не фотография двоих мужчин в темных костюмах, а посты в Инстаграме, выложенные женой министра финансов, актрисой Луизой Линтон. Линтон не только сфотографировалась на фоне государственного лайнера, но и снабдила свою фотографию пояснением, во что именно она была одета. Несмотря на скудный летний гардероб, одежда и аксессуары Линтон включали изделия Valentino, Hermes, Tom Fort, Roland Mouret. И чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, какие предметы сделаны каким дизайнером, Линтон написала пояснение в Инстаграме #roulandmouret pants (брюки), #tomford sunnies (солнечные очки), #hermesscarf (платок), #valentinorockstudheels (туфли) #valentino…

Пораженная такой демонстрацией богатства, считающейся в США неприличной для государственных чиновников и их окружения, мать троих детей из Орегона и тоже пользователь Инстаграма Дженни Миллер едко заметила в комментарии к посту: "Рада, что мы смогли заплатить за эту небольшую развлекательную поездку". Линтон парировала в ответ: "Вы внесли больший вклад в экономику, чем я и мой муж? Как частный налогоплательщик или самопожертвованием стране? Уверена, что мы заплатили больше налогов к нашему дню "поездки", чем вы. И абсолютно уверена, что сумма наших пожертвований в год значительно превышает то, чем вы готовы пожертвовать, если бы хотели". Среди остальных замечаний жены министра были: "очаровательно потерявшая чувство реальности", "поостыньте", "спасибо за ваш пассивно-агрессивный гадкий комментарий".

В интервью телекомпании CNN оскорбленная Дженни Миллер заметила: "Она поехала в штат, где каждый пятый живет в бедности и многие дети не знают, будет ли у них сегодня обед".

Линтон позже удалила фотографии из Инстаграма и принесла извинения Миллер. Ее аккаунт в Инстаграме переведен в закрытый, частный, режим.

Это не первый случай классового раздражения после прихода в Белый дом новой администрации. Дочь тогда еще только избранного президента Трампа Иванка сидела на записи интервью для программы "60 минут" в браслете собственной фирмы - стоимостью в 10 тысяч долларов.

Супруга президента подверглась критике за полупальто стоимостью в 51 с половиной тысячу долларов, которое она надела на встрече Большой семерки в мае этого года. Издание Vice заговорило об олигархии в Америке. Еще большее недовольство вызвала фотография Первой леди на обложке журнала Vanity Fair для Мексики. Мелания Трамп в драгоценностях накручивает бриллиантовую цепочку на вилку, как спагетти.

В Твиттер попал и оригинал этой фотографии.

Критику вызвал и тот факт, что столь сверкающее бриллиантами фото Первой леди США было представлено в Мексике как раз в момент резкого ухудшения отношений между странами из-за планов строительства стены на границе.

А связывает этих трех дам в общественном мнении недавняя экстравагантная по роскоши свадьба Луизы Линтон и министра финансов Стива Мнучина, на которой присутствовала семья Трампов. Business Insider посвятил этой свадьбе подборку фотографий.

Мнучин был выбран президентом Трампом на пост министра финансов после того, как в течение года поработал главным финансистом его предвыборной кампании.

Как бы то ни было, министерство финансов США выпустило заявление, что министр летал в Форт-Нокс не для того, чтобы посмотреть на солнечное затмение - просто так сложилось. "Министр был в официальной правительственной поезде в Кентукки, где он и лидер сенатского большинства Макконнелл встречались с членами бизнес-сообщества, чтобы обсудить реформу налоговой системы. […] Министр Мнучин компенсировал государству поездку госпожи Линтон, как того требует устоявшаяся практика использования гражданскими лицами военных самолетов. Изначально эта поездка планировалась на начало августа, но была отложена из-за расписания Конгресса", - говорится в заявлении министерства финансов США.

Газета Los Angeles Times в связи с этим замечает, что в американской практике министры пользуются коммерческими рейсами для перелетов по стране, а государственные лайнеры используют только для поездок за рубеж. А "Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне" требуют документальных доказательств фактов, указанных в заявлении минфина.