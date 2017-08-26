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КНДР провела пуски ракет малого радиуса действия

Запуск северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты, 29 июля 2017

Северная Корея запустила несколько ракет малого радиуса действия. Пролетев примерно 250 километров, они упали в Японское море. По сведениям южнокорейских и японских информационных агентств, речь идёт о баллистических ракетах.

Это первые ракетные пуски с 28 июня, когда Пхеньян испытал баллистическую ракету, способную достичь континентальной территории США.

В сообщении Reuters говорится о трёх запущенных ракетах. Одна взорвалась вскоре после старта. В министерстве обороны США заявили, что ракеты не представляли опасности для Северной Америки или Гуама.

Международное сообщество ранее осудило Северную Корею за испытания двух ядерных зарядов и неоднократные ракетные испытания. В июле 2017 года КНДР испытала две межконтинентальные ракеты. Совет Безопасности ООН ужесточил экономические санкции против серверокорейского режима.

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