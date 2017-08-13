Директор ЦРУ: "Мы найдем управу на Ким Чен Ына"

Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Майк Помпео, выступая в воскресенье (13 августа) в интервью телекомпании CBS TV Face the Nation в Вашингтоне, заявил, что США сделают всё, чтобы не позволить лидеру КНДР создать ракету, способную достичь американской территории.

По его словам, президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что Соединенные Штаты считают неприемлемым, чтобы такой лидер-жулик, как северокорейский лидер Ким Чен Ын, имел возможность получить баллистическую ракету с боеголовкой, которая способна долететь до Соединенных Штатов - и сможет держать Америку и мир под угрозой.

"Он считает это неприемлемым. Он просто не собирается допустить этого", - подчеркнул Помпео. Директор ЦРУ считает, что нападение на США со стороны Северной Кореи является "чем-то неизбежным".

"Американский народ должен знать, что эта администрация делает все, что в её силах. Президент позволил разведывательному сообществу и Министерству обороны, сделать всё, чтобы защитить Америку от этой угрозы", - сообщил Помпео.

Ранее в интервью Fox News Sunday не исключил возможности новых ракетных испытаний, которые может провести Северная Корея.

"Я вполне уверен, что (северокорейский лидер Ким Чен Ун) будет продолжать пытаться разработать свою ракетную программу, поэтому меня не удивит, если будет проведено еще одно ракетное испытание. Они провел два в июле, поэтому меня не удивило бы, если бы был еще одно ракетное испытание," - заявил Помпео Fox News Sunday.