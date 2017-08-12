США: КНДР должна прекратить "провокационные" действия

США заявили, что Северная Корея должна прекратить "провокационные" действия, нагнетающие напряжённость.
Заявление Белого дома появилось утром 12 августа – после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, который призвал Вашингтон воздержаться от "слов и действий", которые могут "усугубить" и без того напряженную ситуацию на Корейском полуострове.
Оба лидера подтвердили свою приверженность идее безъядерной зоны в регионе.
В пятницу Трамп заявил о полной боевой готовности армии США и возможности военного ответа на "необдуманные" шаги Пхеньяна, но позже, выступая перед журналистами в Нью-Джерси, вновь подчеркнул стремление Вашингтона к мирным решениям.
В пятницу Трамп заявил о полной боевой готовности армии США и возможности военного ответа на "необдуманные" шаги Пхеньяна.
Северная Корея отвергает принятую 5 августа резолюцию Совета Безопасности ООН о серьезном ужесточении санкций против нее.
Только в июле КНДР осуществила два запуска межконтинентальных баллистических ракет, которые, как утверждается, способны нести ядерный заряд и долететь до Соединенных Штатов.
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