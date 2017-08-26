Волшебный доллар в волшебном сейфе

Капитализация биткойна, самой популярной криптовалюты в мире, в эти дни превысила рекордную сумму в 154 миллиарда долларов. Это, например, почти втрое больше, чем стоимость самой дорогой российской компании "Роснефть". Если бы биткойн был реальными ценными бумагами, а не "криптоакциями", он бы сравнялся по капитализации с такими мировыми гигантами, как Adobe и Netflix. Биткойны вызывают повышенный интерес уже со стороны всех правительств, банков, корпораций и, главное, простых людей, почувствовавших возможность относительно легкого заработка, несоразмерного с получением прибыли на любых других рынках. Но – не все так просто, как кажется.

Еще в начале 2017 года один биткойн стоил менее одной тысячи долларов, сегодня – намного больше 4 тысяч, хотя его курс ежедневно взлетает и падает со скоростью, невозможной на обычном валютном рынке. Действительно, у некоторых людей, ранее далеких от мира финансовых операций, бирж и валютных игр, сбываются мечты – вложив в биткойны 100 долларов, они через какое-то время получили 10 тысяч долларов. Их пример подтолкнул миллионы других также погнаться за этой мечтой – стать миллионером при отсутствии вложений. "Добыча" и торговля криптовалютой стала одной из самых модных тем года. Оборудование для добычи (это профессиональный сленг) биткойна сметается с полок во всем мире. Небогатые люди влезают в долги, чтобы купить это оборудование и начать добывать криптовалюту, или "майнить", как этот процесс также называется в кругах специалистов.

Удастся ли им заработать? Правда ли, что распределенная база данных "блокчейн", то есть технология, реализованная в системе биткойнов и других криптовалют, – это двери в новый мир и путь к процветанию человечества? Или же это новая финансовая "пирамида" всемирного масштаба? На эти и другие вопросы в интервью Радио Свобода отвечает финансовый аналитик, руководитель инвестиционного фонда Lenox Group LTD Павел Андреев:

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=//soundcloud.com/vz8ti1ohwcz0/vuqeimuutkyx">SoundCloud</a>

– Давайте для начала определимся с терминологией и объясним всем еще раз, что такое "блокчейн", биткойны и криптовалюты, или виртуальные валюты.

– Блокчейн – это база данных, у которой нет единого центра хранения и управления этими данными. Все данные распределены на компьютерах каждого пользователя. Причем каждое изменение в этой базе данных навсегда фиксируется, и изменить задним числом эти данные невозможно. Попытаюсь объяснить на примере биткойна как первой криптовалюты, которая работает на технологии блокчейн. Эту технологию первым придумал и создал на ее основе криптовалюту биткойн японец Сатоси Накамото еще в 2008 году. Кстати, до сих пор неясно, существовал ли этот человек на самом деле, или это псевдоним другой личности, или группы людей. Итак, представим, что у вас есть некий "волшебный доллар", который вы передаете некоему человеку "Икс" за оплату какого-то товара или услуги. На этом волшебном долларе навсегда остается запись о том, что вы передали его "Иксу". Эту запись невозможно изменить или удалить никакими способами. Также существует "волшебная учетная книга", в которой также навсегда фиксируется информация о том, что вы передали свой волшебный доллар человеку "Икс".

Все бывшие и настоящие владельцы волшебного доллара анонимны, и узнать, кто эти люди, невозможно

Далее "Икс" передал свой волшебный доллар человеку "Игрек". На волшебном долларе теперь навсегда остается запись и о его передаче от "Икса" к "Игреку". Такая же запись остается и в нашей волшебной учетной книге. Далее волшебный доллар таким способом может передаваться неограниченное число раз неограниченному числу людей. И каждый акт передачи волшебного доллара записывается на нем самом и в волшебной учетной книге, от первого до последнего. Информация из этой книги доступна каждому желающему. Она не хранится на каком-то главном компьютере, а распределена на компьютерах у всех участников процесса. Причем все бывшие и настоящие владельцы волшебного доллара анонимны, и узнать, кто эти люди, невозможно. Вот примерно по такому принципу работает технология блокчейн. Волшебный доллар – это биткойн. Его невозможно подделать или украсть, если вы только сами не потеряете ключи от виртуального "сейфа", где хранится волшебный доллар.

– "Сейф", в котором хранятся биткойны, то есть волшебные доллары, это компьютеры, которые находятся у всех участников этого процесса, некие узлы связи, блоки. Есть теория, что человек, группа, государство или какая-то организация, которая контролирует более 50 процентов всех этих узлов и компьютеров, может делать с этой валютой все, что угодно. Эта теория оправданна?

– Применительно к биткойну – это полная ерунда. На этом как раз и основан принцип блокчейна – нет единого центра регулирования, и быть не может, из которого можно было бы влиять на эту криптовалюту, допустим, отменить или запретить транзакцию. В этом как раз основное отличие криптовалюты от всех остальных.

– Откуда же берутся эти волшебные доллары, те же биткойны, и другие валюты виртуального мира? Кто их производит? Где их эмиссионный центр? Вообще, что такое биткойн физически?

– Как ни забавно, но лучше всего сказать, что их добывают, как золото или нефть. Отсюда и возник термин "майнить биткойны", от английского слова mining, то есть "добыча, разработка месторождения". Добывают их – путем решения математической задачи на компьютере. Решил твой компьютер задачу – ты добыл биткойн. Именно добыл, а не заработал! И можешь обменять его на реальные деньги. Раньше, лет 5–7 назад, когда биткойнов еще добывали мало, эти задачи были не очень сложными, и с ними справлялся простой домашний компьютер. Но по мере роста числа добытых биткойнов сложность математических задач возрастала в разы. И теперь уже для майнинга биткойнов требуется специальное дорогостоящее оборудование, основанное на видеокартах. Люди вкладывают миллионы долларов, чтобы приобрести такое оборудование, которое называется "майнинговая ферма".

– А можете привести пример этих математических задач? Как в учебнике математики в школе или университете, с неизвестными и логарифмами?

– Это могут быть очень сложные задачи. К сожалению, я сам не профессиональный математик, и не могу описать досконально алгоритм задач для добычи каждой криптовалюты. Да, в общем, рядовому пользователю это и не необходимо знать, надо лишь понимать, что со временем сложность этих задач растет и скорость и ресурсоемкость их решений становятся все выше и выше.

Люди вкладывают миллионы долларов, чтобы приобрести оборудование, которое называется "майнинговая ферма"

​– Но решает эти задачи человек или его оборудование – по некоему алгоритму?

– Эти задачи решает, естественно, только компьютер. Человеку достаточно лишь настроить определенное программное обеспечение и смотреть, чтобы в компьютере видеокарты не перегревались.

– Изначально ведь биткойн начал использоваться как средство платежа для разных сомнительных операций?

– Да, и быстро приобрел популярность из-за отсутствия альтернатив. Не существовало схожего анонимного и безопасного средства платежей! По мере роста спроса на биткойн росла и цена на него в живых деньгах. Но, как говорится, свято место пусто не бывает – и на основе технологии блокчейн стали создаваться другие виртуальные валюты. Важной вехой в их развитии явилось появление криптовалюты Ethereum, или "Эфириум". Это некая оболочка, естественно, также основанная на технологии блокчейн, которая имеет много возможностей, в том числе позволяет каждому желающему начать выпускать свою собственную криптовалюту! Но я назвал бы их скорее криптоакциями. Допустим, у вас есть некий стартап, некая идея, основанная на технологии блокчейн, и вам нужны деньги для реализации идеи. Если раньше вам пришлось бы обивать пороги банков и офисов венчурных инвесторов для получения финансирования, то теперь достаточно выпустить свою криптовалюту (криптоакции вашего стартапа) и предложить их всем желающим!

Это своеобразное сочетание краудсорсинга и краудфандинга

Это своеобразное сочетание краудсорсинга и краудфандинга. Если ваша идея понравится инвесторам, то вашу криптовалюту будут покупать и она вырастет в цене. Это напоминает IPO на фондовом рынке, не так ли? Такая процедура на рынке криптовалют даже имеет похожее название, ICO (Initial coin offering). Поскольку государственное либо какое-то еще регулирование отсутствует, процесс довольно прост. И вот на сегодня мы имеем на мировом рынке уже около 1000 "криптоинструментов", включая классические криптовалюты, используемые как средство расчета, и криптовалюты – как цифровые акции стартапов.

С появлением новых криптовалют появилось много "майнеров", которые начали добывать эти криптовалюты, в основном "Эфириум", чуть ли не в домашних условиях. Видеокарты, на которых строится "майнинговая ферма", взлетели в цене в разы. Все, кто занимается этим делом, уверены в перспективах роста цены всех криптовалют! Более того, многие считают, что криптовалюты, в частности биткойн, скоро будут иметь равное хождение в мире наравне с классическими валютами, а потом отодвинут их на второе место, как средство платежей. А также станут лучшим средством накопления и сбережения.

– Да, конечно, это самый главный и спорный вопрос – будущее криптовалют. Ответа нет ни у кого. Есть только аргументы за и против. Можете их перечислить?

Никто не может отменить транзакцию, арестовать счет или потребовать уплаты налогов

– Аргументы за – просты и понятны. Появился инструмент, который обеспечивает дешевый, безопасный и анонимный перевод средств по всему миру, минуя банки и госорганы. Никто не может отменить транзакцию, арестовать счет или потребовать уплаты налогов. Появились технологии, которые упростят ведение бизнеса и избавят нас от лишних посредников. Используя блокчейн, например, покупая картошку в магазине, потребитель сможет выяснить всю цепочку ее производства, где и кем она была выращена, на каком поле, точную дату сбора урожая и все использованные удобрения. Или организовать идеальную с точки зрения логистики систему доставки товаров. Или обрабатывать гигантские базы данных. Или сделать совсем простой систему покупок и продаж в интернете. Сфер применения блокчейна множество, и они еще не все придуманы. Естественно, многие из этих технологий вскоре прочно войдут в нашу повседневность и изменят привычные нам понятия. Однако, да, на пути этого процесса существует множество подводных камней, все не так уж радужно, как уверяют поклонники "криптоинструментов".

– Так какие вещи следует помнить, когда мы говорим об опасностях "добычи" и торговли виртуальными валютами?

– Главный вопрос вы уже задали: как определить, сколько будут стоить криптовалюты в будущем и какова их реальная стоимость в самой ближайшей перспективе? Цена биткойна определяется исключительно спросом и предложением. Себестоимость его производства равна лишь электроэнергии, затраченной на добычу, то есть очень мала. Чем обеспечен биткойн? Ничем, кроме доверия пользователей! Огромные группы людей просто договорились между собой, вот биткойн и стоит некоторую сумму в долларах. Курс обычных валют, доллара, евро или рубля все-таки определяется соотношением экономик стран, выпускающих свои валюты. На них влияют размер ВВП, экономический рост, долговая устойчивость и прочие факторы. Для криптовалют такой подход к оценке курса не работает. Только вера в него пользователей, вера в то, что он будет всеми приниматься как средство платежа, движет его вперед. Эта вера базируется на том, что криптовалюты как более дешевое и безопасное средство платежа станут реальной альтернативой классическим валютам и получат дальнейшее распространение. Вспомните сами – когда-то, после отмены "золотого стандарта", люди тоже со скепсисом смотрели на "ничем не обеспеченные" деньги, однако со временем их приняли повсеместно.

– Но эта вера может легко пошатнуться?

Банкиры прекрасно понимают, что криптовалюты способны отобрать у них значительную часть заработка

– Разумеется, если, например, в Китае или еще ряде стран биткойн не будут считать средством платежа или вообще запретят. Сейчас ведется большая дискуссия на уровне правительств ведущих государств мира о том, чем же является биткойн – валютой или финансовым инструментом? И как он соотносится с их законодательствами? Ведь главное преимущество криптовалют – анонимность – вступает в противоречие с законами, направленными на борьбу с отмыванием незаконных доходов или, что еще важнее, например, финансированием терроризма. И не предполагает уплаты налогов! Пока это противоречие не будет устранено, по моему мнению, распространение криптовалют будет не таким взрывным, как предсказывают некоторые. Но после его устранения виртуальные валюты признают повсеместно – и на новый рынок побегут деньги уже в других масштабах. Крупнейшие банки и финансовые институты, что называется, сидят на низком старте и ждут прояснения ситуации, чтобы начать инвестировать в новые привлекательные активы. Причем они сами уже вовсю разрабатывают свои криптовалюты. Банкиры прекрасно понимают, что криптовалюты способны отобрать у них значительную часть заработка, предлагая более выгодные сервисы. И поэтому стремятся возглавить процесс, поскольку бороться с ним – бесполезно.

– Например, газета "Ведомости" написала несколько дней назад, что ФСБ России участвует в разработке международного стандарта блокчейна. О каком международном стандарте блокчейна можно говорить, если именно правительства вообще не участвуют в процессе?

– Надо понимать, что сам факт существования криптовалют и существование государства создает большие противоречия. Поэтому попытки государства совместить несовместимое понятны. Идти против "паровоза глобализации", запрещать криптовалюты, как это пытаются сделать в некоторых странах, бесполезно. Поэтому каждая страна хочет, чтобы у нее была своя собственная криптовалюта, но тем не менее, чтобы власти могли на нее влиять. Потому что существуют такие технологии блокчейна, которые все-таки могут поддаваться некоему влиянию извне. И эта задача является очень дискуссионной. Люди просто не понимают, как подходить к ее решению, потому что сам рынок еще очень свеж и молод.

– Так как навесить ценник на то, чего нет? Сколько будут стоить компании, которые предлагают сервис, на который не понятен спрос в будущем?

– Мне все это напоминает историю с "доткомами" в конце 20-го века. Тогда акции любой "компании.com" мгновенно взлетали в цене, причем такая компания могла даже и не обещать особой прибыли своим акционерам. И все закончилось схлопыванием гигантского "пузыря", инвесторы потеряли колоссальные деньги. Но интернет, тем не менее, продолжил развиваться и домены .com пришли к своей справедливой стоимости. Думаю, что в ситуации с криптовалютами произойдет что-то похожее. Блокчейн-технологии будут развиваться и найдут свое применение в реальном мире. Криптовалюты найдут свою справедливую цену и станут менее волатильными. Останется лишь невеликий ряд компаний, возможно, появятся новые гиганты крипторынка уровня "Гугл" или "Фейсбука".

Законы финансового рынка таковы, что если возможность надуться пузырю существует, то он обязательно надуется!

Но сперва произойдет надувание гигантского финансового пузыря, возможно, крупнейшего в истории. Оно уже начинается сейчас! Законы финансового рынка таковы, что если возможность надуться пузырю существует, то он обязательно надуется! Особенно на диком, нерегулируемом рынке, которым сейчас и является рынок криптовалют. И особенно сейчас, когда в мире напечатали столько лишних денег. Когда на классическом фондовом рынке настанет коррекция, часть денег побежит на рынок криптовалют – и скорость роста пузыря возрастет. И тогда биткойн сможет вырасти еще в разы. Но рано или поздно он "схлопнется" – и угадать, когда это произойдет и кто из эмитентов криптовалюты выживет, невозможно. Этот процесс займет много времени, возможно, не один десяток лет. Капитализация всего рынка криптовалют еще мизерна, по большому счету у биткойна она сейчас составляет всего порядка 154 миллиардов долларов, что в разы меньше капитализации, например, "Эппл", которая превышает 800 миллиардов долларов. Так что расти есть куда.

– Что же делать всем простым смертным, желающим заработать на этом рынке?

– Во-первых, помнить, что в высокорискованные активы не следует инвестировать более 10 процентов своего капитала, и всегда быть готовым к его потере! Во-вторых, тщательно подходить к выбору инструментов для инвестирования. Выбирайте криптовалюты из первой двадцатки по капитализации. Инвестируйте только в те криптовалюты и технологии, в которые верите сами. Которые точно изменят мир к лучшему… Для этого надо изучать много новой информации и не верить свежеиспеченным "гуру" от конкретных криптовалют, которые с железобетонной уверенностью утверждают, что именно вот эта "монета" даст вам 10 тысяч процентов годовых. Большинство из этих экспертов связаны с каким-нибудь частным стартапом, и поэтому они будут вас подталкивать купить определенную малоизвестную криптовалюту. Естественно, нельзя слепо верить рекламе выпуска новых криптовалют, обещающих заоблачные перспективы. Необходимо понимать, что очень много криптовалют даже не базируются на блокчейне, а являются классическими финансовыми пирамидами и созданы с целью обмануть жадных инвесторов. Помнить, что этот рынок не регулируется и никакое государство не сможет прикрыть даже явную финансовую пирамиду. Если вы решите доверить ваши деньги управляющей компании, которая за вас сделает все инвестиции в криптовалюту, вспомните о вышеперечисленных рисках и очень осторожно отнеситесь к ее выбору. В-третьих, горизонт инвестирования должен быть в несколько лет. Рынок новый, очень волатильный, и ежедневные колебания курса достигают десятков процентов. Будьте готовы к тому, что богатеть и почти разоряться вы будете еженедельно. Поэтому запаситесь терпением и крепкими нервами.

Будьте готовы к тому, что богатеть и почти разоряться вы будете еженедельно

Что касается самостоятельной добычи криптовалют, домашнего майнинга, то мне кажется, его время уже прошло. Сложность добычи криптовалют растет ежедневно, и для нормальной окупаемости уже требуются инвестиции в сотни тысяч долларов, что доступно, мягко говоря, не каждому. Также существуют и большие риски хранения криптовалюты. Ее обычно хранят или на специализированных криптовалютных биржах, или в частных "виртуальных кошельках" с разной степенью защищенности. Криптовалютные биржи постоянно атакуют хакеры, недавно была взломана одна из крупнейших, и большинство инвесторов, которые там хранили средства, их потеряли. Сами криптовалютные биржи тоже никем не регулируются и могут сделать с вашими волшебными долларами все что угодно. Хранение криптовалюты в "виртуальных кошельках" предпочтительнее. Но если вы безответственно отнесетесь к хранению "ключей" от ваших "кошельков" в компьютере, то их тоже могут легко украсть преступники, – рассказывает Павел Андреев.