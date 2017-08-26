В Барселоне полмиллиона человек вышли на демонстрацию солидарности

В Барселоне около 500 000 человек вышли на демонстрацию против насилия после терактов, унесших жизни 15 человек 17-18 августа и при которых пострадали 120 человек. Шесть пострадавших остаются в критическом состоянии.

Власти заявили, что мирный марш 26 августа проходил при строгих мерах безопасности. Впервые в истории испанский король Фелипе VI присоединился к маршу, чтобы продемонстрировать свою солидарность. Участники марша скандировали: "Мы не боимся, потому что знаем, что любовь торжествует над ненавистью".

Известная каталонская актриса Роза Мария Сарда и местная мусульманская активистка Мириам Атиби выступили на собрании по окончании марша.

Ответственность за теракты в Барселоне взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство", запрещенная в России.