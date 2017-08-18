Два теракта в Каталонии. Шишкин и Левитан в розыске

Доброе утро!

“Барселона до сегодняшнего дня была феноменально безопасным городом”, – говорит живущая там журналистка Дарья Гаврилова. Вот как выглядела в среду вечером улица Рамбла, по которой в четверг на скорости 80 км/ч проехал белый минивэн Fiat.

Погибли по меньшей мере 13 человек, более ста ранены. Ответственность за теракт взяли на себя боевики “ИГ”. Внутри минивэна находились, по разным данным, двое или трое, им удалось скрыться. Двоих подозреваемых задержали, один человек, прорвавшийся сквозь полицейский кордон, убит. Но это не водитель машины. Это был восьмой за год теракт с использованием автомобиля в Европе.

Девятый не заставил себя ждать. Ночью люди на фургоне сбили семерых человек в каталонском городе Камбрильс в 120 км от Барселоны. Пострадавшие живы, но двое в тяжелом состоянии. Полиция застрелила четверых подозреваемых, один ранен.

В России тем временем творился “кошмар и ужас” – эти два слова смог найти сын пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Николай Чоулз, чтобы прокомментировать новое расследование Фонда борьбы с коррупцией. ФБК утверждает, что сыну Пескова от первого брака (Чоулз – фамилия его отчима, англичанина) живется в России очень сладко: у него 110-метровая квартира в центре Москвы, много дорогих машин и 116 штрафов за нарушение ПДД, он увлечен верховой ездой, много путешествует по миру, в том числе на частных самолетах, но при этом нигде не работает. Карьера журналиста RT и организатора показательных боев, у Чоулза не задались. В 2009–2010 годах он отсидел 15 месяцев в Великобритании за два разбойных нападения с целью кражи. Кошмар и ужас.

В Комсомольске-на-Амуре волонтера штаба Навального обвинили в нарушении правил проведения публичного мероприятия за отсутствие агитационного куба. Он согласовал акцию, но потом отменил ее из-за непогоды. А полицию об этом не проинформировал. Протокол. В Москве лидер прокремлевской радикальной группировки SERB Игорь Бекетов и московский муниципальный депутат от "Справедливой России" Игорь Брумель подали в суд на Навального в связи с акцией 12 июня. Требуют миллион рублей “компенсации морального вреда”: Навальный, мол, этой акцией задел их чувства. Брумель несколько дней пребывал в “стрессовом состоянии” и не мог исполнять депутатские обязанности. Напоминает оскорбленные чувства верующих из суда над Pussy Riot? Вчера исполнилось пять лет знаменитой “двушечке”. Что произошло с участниками процесса, читайте тут.





Экс-сенатор Изместьев, приговоренный к пожизненному, по данным осведомленных источников, попросил Путина о помиловании. Пишут, что он дал показания на главу АФК “Система” Владимира Евтушенкова. Изместьев занимался нефтяным бизнесом в Башкирии – 10 лет назад его обвинили в покушении на Урала Рахимова и посадили. Рахимов участвовал в приватизации башкирских нефтепредприятий, из которых потом получилась “Башнефть”. “Башнефть” была продана “Системе” Евтушенкова. На Евтушенкова завели дело – “Башнефть” перешла государству, потом – “Роснефти”. Бывший министр экономического развития РФ сидит под домашним арестом за то, что якобы взял 2 млн долларов за одобрение этой сделки. “Роснефть” арбитражно судится с “Системой”, требуя рекордно много денег за плохое управление “Башнефтью” (сегодня очередное заседание). Reuters утверждает, что “Роснефть” готовится к продаже доли в компании китайцам. За всем этим проглядывает фигура Игоря Ивановича Сечина. Эксперт фонда Карнеги Андрей Колесников считает, что его политическая мощь сравнима с кадыровской.

В Чечне, по данным “Новой газеты”, в полиции избили родственников людей, пожаловавших на пытки. А по поводу пропажи певца Бакаева в руководстве республики попросили не беспокоиться, потому что он “объявится через некоторое время”. Путин же помиловал пока только директора шахты “Ульяновская”, на которой в результате аварии погибли 110 человек.

Украина начала телевещание на Крым, объявила в розыск через “Интерпол” картины Шишкина, Левитана и Айвазовского, находящиеся в Симферополе, и полностью избавилась от памятников Ленину (о чем с облегчением сообщил директор Украинского института национальной памяти).

Президент США Дональд Трамп, наоборот, защищает памятники конфедератам и бранит критикующих его сенаторов.

Если бы вымирающие носороги вызывали по всему миру столько же эмоций, сколько статуи, их бы наверняка уже давно спасли. Первая из трех ссылок – про носорогов:

“В мире осталось 27 000 носорогов. Еще 100 лет назад миллионы этих животных громко топали по равнинам Африки и беззвучно крались среди деревьев в тропических лесах Азии”. Отрывок из книги американского социобиолога Эдварда Уилсона, посвященной глобальному вымиранию животных, вызванному деятельностью человека.

Если вы мало знаете о современной чилийской литературе, прочитайте два рассказа Эрнана Риверы Летельера – он там, пишут, суперзвезда.

И о парижской ноте. Здесь Константин Львов рассказывает о жизни и творениях Анатолия Штейгера (1907–1944) – поэта, которого до выхода сборника в московском издательстве “Престиж-бук” мало кто знал.

Хороших вам выходных!

Искренне ваши,

Семь-сорок