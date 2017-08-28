В Саратовской области вынесли приговоры экс-сотрудникам ФСИН

Суд в Саратовской области признал виновными в применении насилия к заключенным четверых бывших сотрудников исправительной колонии, передает "Интерфакс".Их приговорили в общей сложности к 12 годам колонии общего режима.

По версии следствия, в 2014 году четверых осужденных ИК-25 поместили в карантинное отделение. Там сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) избили их, "желая заставить их соблюдать режим отбывания наказания". Инцидент был снят на скрытую видеокамеру, запись была передана в управление ФСБ, после чего было возбуждено уголовное дело.

Обвиняемые своей вины не признали.

