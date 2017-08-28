Forbes составил рейтинг самых богатых жен российских чиновников

Жены некоторых высокопоставленных российских госслужащих зарабатывают в сотни раз больше, чем их мужья. К такому выводу пришли составители рейтинга российского издания журнала Forbes Woman. В пятерку самых богатых жен чиновников в России в 2016 году вошли, в частности, супруга президента Татарстана Гульсина Минниханова, губернатора Брянской области Ольга Богомаз, главы "Ростеха" Сергея Чемезова Екатерина Игнатова.

Доход возглавляющей рейтинг супруги президента Татарстана составляет более двух миллиардов рублей. Как указывает Forbes, Минниханова – совладелец компании, в которую входят спа-комплекс, отель, ресторан и фитнес-клуб, расположенные рядом с Казанским кремлем. При этом ее муж задекларировал доход всего в семь с половиной миллионов рублей.

Второе место в рейтинге у супруги городского депутата из Улан-Удэ Вадима Бреднего – Раисы. Она управляющий директор в компании "Титан", которой руководит ее муж. В группу "Титан" входят более 40 продуктовых магазинов, мясоперерабатывающая фабрика, рыбозавод, кондитерский цех, ресторан и фитнес-центр. Доход Раисы Бредней в 2016 году составил почти два миллиарда рублей, что более чем в два раза превышает доход ее мужа.

Доход жены губернатора Брянской области, совладелицы фермерского хозяйства Ольги Богомаз в 240 раз превысил задекларированный доход ее мужа. Годом ранее Ольга Богомаз возглавляла рейтинг самых богатых жен российских чиновников, составленный Forbes.

По действующему законодательству, декларации о доходах ежегодно предоставляют супруги высокопоставленных госслужащих, включая жен глав регионов, руководителей госкомпаний, а также депутатов законодательных собраний разного уровня.