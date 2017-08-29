В "ЛНР" назвали имена двух убитых так называемых депутатов

Стали известны имена так называемых депутатов самопровозглашенной Луганской народной республики, которые были убиты в частном доме в Луганске в ночь на 27 августа.
Это - Инна Кузнецова и Анатолий Кривоносов, которые оказались также членами батальона пророссийских сепаратистов "Заря". Их данные есть в базе "Миротворец" (сайт содержит личные данные подозреваемых в антиукраинской деятельности). Анатолий Кривоносовзанималдолжность начальника отдела кадров в звании майора. Инна Кузнецова была его заместителем. Об этом сообщает "Реальная Газета".
По информации СМИ, убитые "депутаты" занимались распределением компенсаций погибшим и раненым сепаратистам. По некоторым данным, у них был конфликт с главой "ЛНР" Игорем Плотницким.
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