В "ЛНР" назвали имена двух убитых так называемых депутатов

Стали известны имена так называемых депутатов самопровозглашенной Луганской народной республики, которые были убиты в частном доме в Луганске в ночь на 27 августа.

Это - Инна Кузнецова и Анатолий Кривоносов, которые оказались также членами батальона пророссийских сепаратистов "Заря". Их данные есть в базе "Миротворец" (сайт содержит личные данные подозреваемых в антиукраинской деятельности). Анатолий Кривоносовзанималдолжность начальника отдела кадров в звании майора. Инна Кузнецова была его заместителем. Об этом сообщает "Реальная Газета".

По информации СМИ, убитые "депутаты" занимались распределением компенсаций погибшим и раненым сепаратистам. По некоторым данным, у них был конфликт с главой "ЛНР" Игорем Плотницким.