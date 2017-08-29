В Москве задержан подозреваемый в нападении на Станислава Думкина

В Москве задержан Корней Макаров, подозреваемый в нападении на Станислава Думкина в парке Горького. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает ТАСС. По данным агентства, Макаров сам пришел в полицию, после чего его отвезли на допрос.

29-летний петербуржец Станислав Думкин был избит в парке Горького в Москве 13 августа. В бессознательном состоянии он был доставлен в больницу, где через несколько дней умер. Ранее сообщалось, что преступник напал на молодого человека из-за того, что тот "был одет не по понятиям".