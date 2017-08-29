ЦБ ввел временную администрацию в банке "Открытие"

Центробанк России ввел временную администрацию в банке "Открытие" и начал процедуру санации. Это крупнейшая операция по финансовому оздоровлению в истории России. По объему активов банк занимает восьмое место в стране.

Регулятор заверил, что "Открытие" продолжит работу в обычном режиме, а его руководство будет участвовать в управлении банком. Центробанк впервые опробует новый механизм финансового оздоровления – без отзыва лицензии и в обход Агентства по страхованию вкладов. Главным инвестором "Открытия" станет сам Центробанк.

За июль и август вкладчики вывели из банка, по разным оценкам, более 600 миллиардов рублей. После объявления ЦБ о санации акции "Открытия" выросли более чем на два процента.

В 2017 году ЦБ отобрал лицензию у банка "Югра" и "Татфондбанка", которые входили в топ-50 крупнейших кредитных организаций в России. А временная администрация принадлежащего РПЦ банка "Пересвет" обнаружила пропажу 5 миллиардов рублей.