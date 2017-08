В сувенирных магазинах США вырос спрос на флаги Конфедерации

В американских сувенирных магазинах возрос спрос на флаги Конфедерации времен Гражданской войны. Как сообщает агентство Рейтер, в магазине памятных вещей Криса Акермана в Пенсильвании спрос вырос после вспышки насилия на митинге белых националистов в Вирджинии, которая подогрела дискуссию в США по поводу расовых вопросов и наследия рабства.

В других магазинах проявилась аналогичная тенденция, сообщают представители розничной торговли. Но теперь, когда большинство крупных производителей флагов США больше не изготавливают его, учитывая противоречивое отношение к флагу, большая часть спроса пополняется импортом из Китая и других стран.

"Нам требуется больше флагов", - заявил Акерман, комментируя первую закупку флагов, сделанную после митинга 12 августа в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. Его магазин в Геттисберге, находящийся недалеко от исторического поля битвыГражданской войны, и веб-сайт продают флаги ручной работы стоимостью 400 долларов и 40 долларов, произведенных в Китае. Аккерман сказал, что спрос подскочил в четыре раза до 40 продаж в неделю.

Крупные ритейлеры в США - в том числе Wal-Mart Stores Inc, Amazon.com Inc, eBay Inc и Sears Holdings Corp - прекратили продавать флаг в 2015 году после того, как он использовался Диланом Руфом, расстрелявшим девять прихожан преимущественно черной церкви в Чарльстоне, Южная Каролина.

С тех пор дебаты в Америке усилились в отношении символов Конфедерации. Активисты гражданских прав утверждают, что они способствуют росту расизма, в то время как защитники утверждают, что флаг является знаком доблести времен Гражданской войны и важным напоминанием о наследии южан.