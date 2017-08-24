Войны памятников

В американском городе Шарлотсвиль (штат Вирджиния) 12 августа несколько человек получили ранения, когда легковой автомобиль врезался в толпу участников акции протеста. Один человек погиб, 19 получили ранения. Полиция ведет расследование.
В США сносят памятники южанам – солдатам и командующим Конфедерации. Эта волна – ответ на марш ультраправых в который закончился трагедией.
Почему в США начались конфликты вокруг памятников героям гражданской войны Севера и Юга? Заслужили ли вожди мятежных южан право на память? К чему приведут событию в Шарлотсвилле? Прав ли президент США Дональнд Трамп, возлагая равную ответственность как на правых экстремистов, так и на левых радикалов?
Как возникают войны памяти? Каковы их уроки для США и России, Польши и Украины обсудят профессор, доктор исторических наук Андрей Зубов, профессор Европейского университета, доктор исторических наук, американист Иван Курилла, американский политолог Виталий Шкляров.
Ведет передачу Михаил Соколов.
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