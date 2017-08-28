Эксперты предлагают внести изменения в процедуру региональных выборов

Фонд развития гражданского общества, как полагают, выражающий мнение околокремлевских политических кругов, предлагает смягчить так называемый муниципальный фильтр - сбор подписей местных депутатов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад фонда.

Эксперты фонда, в частности, считают, что кандидатам в губернаторы следует запретить собирать больше подписей, чем нужно для прохождения муниципального фильтра. Они также предлагают освободить от сбора подписей кандидатов от партий, которые представлены в четверти муниципальных округов региона. При этом, совсем отказываться от муниципального фильтра, по их мнению, не стоит.

В недавнем докладе движения в защиту избирателей "Голос" отмечалось, что муниципальный фильтр остается основным способом отсева неугодных региональным властям соперников на выборах.



Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предлагала снизить планку фильтра до 1–2 процентов и разрешить муниципальным депутатам выдвигать сразу нескольких кандидатов .



Ранее в Кремле решили не менять избирательное законодательство, отказавшись поддержать отмену муниципального фильтра.



В единый день голосования 10 сентября 2017 года состоятся прямые губернаторские выборы в шестнадцати регионах, выборы шести законодательных собраний и одиннадцати городских дум.