Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Эксперты предлагают внести изменения в процедуру региональных выборов

Кандидаты в губернаторы на выборах 2017 года

Фонд развития гражданского общества, как полагают, выражающий мнение околокремлевских политических кругов, предлагает смягчить так называемый муниципальный фильтр - сбор подписей местных депутатов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад фонда.

Эксперты фонда, в частности, считают, что кандидатам в губернаторы следует запретить собирать больше подписей, чем нужно для прохождения муниципального фильтра. Они также предлагают освободить от сбора подписей кандидатов от партий, которые представлены в четверти муниципальных округов региона. При этом, совсем отказываться от муниципального фильтра, по их мнению, не стоит.

В недавнем докладе движения в защиту избирателей "Голос" отмечалось, что муниципальный фильтр остается основным способом отсева неугодных региональным властям соперников на выборах.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предлагала снизить планку фильтра до 1–2 процентов и разрешить муниципальным депутатам выдвигать сразу нескольких кандидатов .

Ранее в Кремле решили не менять избирательное законодательство, отказавшись поддержать отмену муниципального фильтра.

В единый день голосования 10 сентября 2017 года состоятся прямые губернаторские выборы в шестнадцати регионах, выборы шести законодательных собраний и одиннадцати городских дум.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG