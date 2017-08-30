От президентских выборов до "белого порошка"

В Москве был задержан и потом отпущен под подписку о невыезде экс-сенатор от Чеченской республики, крупный предприниматель Умар Джабраилов, устроивший стрельбу из наградного пистолета системы Ярыгина в отеле Four Seasons на Охотном Ряду. Никто не пострадал. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что против него возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", а пресс-служба партии "Единая Россия" уже заявила, что временно приостанавливает членство Джабраилова в своих рядах.

Охрана отеля Four Seasons обнаружила Умара Джабраилова катающимся в лифте с пистолетом в руках и вызвала наряд полиции. Служители правопорядка застали бизнесмена уже в номере, в котором перед этим прозвучали выстрелы. После небольших уговоров Джабраилов сдался без сопротивления. В потолке номера полицейские увидели отверстия от пуль. Разные источники сообщают, что Джабраилова, возможно, был пьян и что в номере бизнесмена был обнаружен неизвестный белый порошок. Стрелять в потолок Умар Джабраилов якобы начал из-за того, что заказанный в номер ужин ему принесла горничная, а не официант.

Умар Джабраилов известен как крупный бизнесмен, бывший сенатор от Чеченской республики, один из конкурентов Владимира Путина на президентских выборах 2000 года (занял на них последнее место), а также, по данным СМИ, человек, близкий к главе Чечни Рамзану Кадырову. О нем также пишут как о меценате и ценителе искусств (Джабраилов почетный академик Российской академии художеств и вице-президент "Творческого союза художников России") и дамском угоднике (светская хроника приписывает ему, в частности, романы с Ксенией Собчак и Наоми Кэмпбелл).

Бизнесом Умар Джабраилов занялся еще в начале 1990-х. В основном в сферу его интересов попадала недвижимость. Джабраилов в числе прочего был президентом группы "Плаза", занимавшейся управлением многими крупными объектами в Москве, такими как отель "Рэдиссон Славянская", торговые комплексы "Смоленский пассаж" и "Охотный ряд". По данным "СПАРК-Интерфакс", сейчас Умар Джабраилов является совладельцем девяти компаний. Наиболее крупная из них — ООО "Инвестиционно-строительная компания "Аванти Стройгрупп", задекларировавшая по итогам 2015 года чистую прибыль в 39,1 млн руб. Джабраилов владеет долей в 51% в уставном капитале этой компании.

В 2000 году бизнесмен был впервые замечен в большой политике: он выдвинул свою кандидатуру на пост главы Российской Федерации. В своей предвыборной программе Умар Джабраилов заявлял о желании "переломить отрицательный энергетический баланс в природе, в социальном развитии всех жителей планеты". Однако президентом тогда в первый раз стал Владимир Путин, а сам Джабраилов занял 11-е место, набрав 0,1 процента голосов избирателей (за него проголосовали 78 тысяч человек). После выборов бизнесмен разместил в Москве баннеры со своим фото и подписью "0,1%. Спасибо".

В 2004 году Умар Джабраилов стал членом Совета Федерации от Чеченской республики, но в 2009-м досрочно покинул пост, заявив о намерении заняться научной деятельностью.

После ухода с должности сенатора Умар Джабраилов не часто попадал в СМИ, но если и появлялся в массмедиа, то в основном с патриотическими высказываниями. Так, в 2015 году бизнесмен предложил переименовать одну из улиц в Симферополе в проспект Путина. В том же году меценат и ценитель искусств Умар Джабраилов заявил о желании купить установленные на Украине советские памятники, которые могли попасть под снос в рамках кампании по декоммунизации.

Джабраилов также является основателем и главой Общественной площадки развития бизнес-патриотизма в России "Аванти". Одной из целей организации провозглашается "развитие будущей бизнес-элиты России". В июне советником президента "Аванти" на общественных началах стала дочь пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова – Елизавета. В начале августа она, именно как представитель "Аванти", ездила на судостроительный завод в Крыму для урегулирования делового спора. По слухам, после истории со стрельбой в отеле Елизавета Пескова уже покинула организацию.

Как пишет "Коммерсант", в середине 1996 года американский бизнесмен и глава совместного американо-российского предприятия "Интурист-Радамер гостиница и деловой центр" Пол Тейтум заявил, что Умар Джабраилов угрожал убить его, чтобы вывести из списка учредителей. В ноябре того же года американец был убит неизвестным в подземном переходе рядом с Киевским вокзалом. Причастность Умара Джабраилова к этому преступлению не была доказана, однако ему запретили въезд в США. В 2002 году бизнесмен проходил свидетелем по делу об убийстве главы рекламной компании "Атор" Владимира Каневского. А в 2014 году его допрашивали по делу о вымогательстве двух миллионов долларов у жены экс-сенатора от Калмыкии Михаила Капуры.

СМИ также сообщают о возможных связях Умара Джабраилова с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. В 2006 году Умар Джабраилов и другой московский бизнесмен чеченского происхождения Руслан Байсаров преподнесли президенту Чечни в подарок на тридцатилетие автомобиль Ferrari Testarossa стоимостью 450 тысяч долларов с номером К030РА, включающим инициалы юбиляра и его возраст.

Существует также информация, что Джабраилов и Байсаров регулярно перечисляют деньги в зарегистрированный в Грозном фонд имени Ахмата Кадырова. Об этом говорится, в частности, в опубликованном в 2016 году докладе оппозиционного политика Ильи Яшина под названием "Угроза национальной безопасности". О возможных связях московской бизнес-элиты и политического истеблишмента в Чечне Илья Яшин рассказал в интервью Радио Свобода:

– Умар Джабраилов и Рамазан Кадыров давно тесно связаны. Это не секрет. В свое время гвардейцы Кадырова охраняли Умара Джабраилова. Несколько я понимаю, связи и сейчас сохраняются. Отношения стали, конечно, более прохладными, но все равно это человек, который по-прежнему достаточно близок к Кадырову. Он уже, конечно, не входит в самый ближний его круг, например, как "Лорд" (председатель парламента Чечни Магомед Даудов. – Прим. РС), как, например, Адам Делимханов, но все равно это человек очень близкий Кадарову. Их связывали и финансовые отношения, и другие какие-то вопросы. Кадыров обеспечивал его безопасность и т. д. Поэтому он так себя и ведет. Поэтому они считают себя хозяевами жизни и в Москве, и в других регионах, и уж тем более в Чечне. Они считают, что могут устраивать стрельбу из наградных пистолетов. Поэтому они считают себя выше закона. Им создали такие условия.

​– Вы сказали, что отношения Кадырова и Джабраилова стали несколько более прохладными в последнее время. А чем это могло быть обусловлено?

– Это связано с внутренними раскладами в Чеченской республике. Там же тоже есть так называемые внутриэлитные конфликты. Это не значит, что Кадыров и Джабраилов находятся во враждебных отношениях. Но идет "война престолов" в окружении Кадырова, кто-то в ней усиливает свои позиции, кто-то ослабляет свои позиции. В какой-то момент Джабраилов был действительно очень близким другом Кадырова. Потом это место заняли другие функционеры, другие местные ханы.

– В своем докладе, посвященном главе Чеченской республики, вы писали о том, что Джабраилов и другие московские бизнесмены перечисляют деньги в фонд Кадырова.

– Разумеется. Нет сомнений, что Джабраилов до сих пор поддерживает финансово фонд имени Ахмата Кадырова, который формально возглавляет мать Рамзана, но по факту это такой его личный кошелек. Из него финансируются развлечения главы Чеченской республики, приезд разных звезд в Чеченскую республику, чтобы там было интересно жить. Чеченские бизнесмены, крупные и не очень крупные, систематически перечисляют туда средства. Нет сомнений, что Джабраилов до сих пор это делает.

​– Официально этот фонд существует как некая благотворительная организация?

– Это некоммерческая организация, которая зарегистрирована в Чеченской республике. Она собирает и аккумулирует средства и оплачивает самые разные расходы. Например, приезд в Чеченскую республики Диего Марадоны, чтобы Рамзан Кадыров с ним в футбол поиграл, приезд разных голливудских звезд, чтобы они посидели с Рамзаном за столом и потешили его самооценку. Все они получали огромные гонорары за такие визиты – 1 миллион долларов, 2 миллиона долларов. Откуда брать эти деньги? Эти деньги собираются с чеченских бизнесменов в "добровольно-принудительном порядке", а также со всех жителей Чеченской республики, которые перечисляют часть своих доходов на развитие этого фонда.

Я считал и продолжаю считать, что созданный в Чечне политический режим – угроза национальной безопасности нашей страны

Вообще вопросы, связанные с Кадыровым и с его политическим режимом, я считаю, должны постоянно оставаться в фокусе демократической оппозиции. Потому что я считал и продолжаю считать, что созданный в Чечне политический режим – угроза национальной безопасности нашей страны. Там вообще не работают никакие законы. Там абсолютно тотальная коррупция, которую никто даже не пытается контролировать, никак не пытается с этим разбираться. Представители Кадырова, окружение Кадырова ведут себя как средневековые ханы, которым все позволено, для которых вообще не существует никаких норм законодательства. И эта гидра начинает расползаться. Это происходит в Москве, это происходит в других регионах. Если мы будем продолжать делать вид, что этой проблемы не существует, в какой-то момент мы окажемся в средневековье. Просто вся страна будет погружена в это кадыровское средневековье.

– На ваш взгляд, сегодняшняя история – это одна из иллюстраций подобных тенденций?

– Да, но это же только одна из иллюстраций. На самом деле, Джабраилов просто довольно заметный персонаж. Он в свое время и в президенты баллотировался. Поэтому он и привлек внимание. А сколько таких эпизодов случается в "Президент-отеле", где фактически расквартирована "московская гвардия Кадырова"? Сколько таких эпизодов происходит на улицах Москвы, где вооруженные кадыровцы начинают палить из своих пистолетов, нападают на людей, занимаются по сути рэкетом и т. д.? Таких эпизодов очень много. Про них даже никто в СМИ не пишет. "Ну, кадыровцы опять что-то там устроили". Все уже стали относиться к этому как к норме, все уже к этому привыкли, – говорит Илья Яшин.