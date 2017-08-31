Бастрыкин удалил свои произведения с сайта «Стихи.ру»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин удалил свой аккаунт с сайта "Стихи.ру", где он публиковался под псевдонимом Станислав Струневский. Кроме этого, была удалена станица Струневского во "ВКонтакте", где Бастрыкин также публиковал свои стихи. На это обратила внимание "Медуза". Интернет-издание отмечает, что стихи главы Следственного комитета еще доступны на сайте Ruizdat.ru.

О том, что Бастрыкин пишет стихи, стало известно 25 августа. Десять произведений главы СК, опубликованных от имени Станислава Струневского, посвящены оппозиционеру Алексею Навальному. При этом в профиле Струневского на сайте "Стихи.ру" было указано, что автор является "польским поэтом", "писателем" и "журналистом-новичком". Сам Бастрыкин пока не прокомментировал информацию о своем творчестве.