Казанского активиста Сафаргали осудили на три года за посты ВКонтакте

Суд в Казани в четверг приговорил лидера "Татарского Патриотического Фронта Алтын Урда" Даниса Сафаргали к трем годам лишения свободы, признав его виновным в возбуждении ненависти и вражды по признаку национальности, а также в хулиганстве. Об этом сообщила адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Ирина Хрунова.

Обвинение просило приговорить Сафаргали к пяти годам колонии общего режима. Сторона защиты настаивает на его полном оправдании.

Данис Сафаргали был помещен в следственный изолятор по делу о причинении легкого вреда здоровью после того, как заступился за беременную супругу, которую во время конфликта ударили ногой в живот. Уже после этого ему предъявили обвинения в экстремизме.

По версии следствия, в 15 записях в соцсети "ВКонтакте" Сафаргали высказывал свое мнение о русских, президенте России, Русской православной церкви и ситуации с Крымом.