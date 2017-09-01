СМИ: Госдепартамент выделит 60 млн долларов на борьбу с пропагандой

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон одобрил выделение 60 миллионов долларов Центру глобального взаимодействия, который отвечает за борьбу с внешней пропагандой. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в Госдепартаменте США. По данным издания, эти средства пойдут на борьбу с пропагандой террористических группировок, в частности, "Исламского государства" (ИГ), а также на противодействие влиянию России.

По информации Politico, 20 миллионов долларов уже находятся в распоряжении Госдепартамента. Оставшиеся 40 миллионов долларов будут переведены из фондов министерства обороны. Ранее законодатели требовали выделить центру 80 миллионов долларов. Почему Тиллерсон не запросил больше денег, как того требовали законодатели, источники Politico не уточняют.

Центр глобального взаимодействия является подразделением Государственного департамента США. Его создали весной 2016 года по инициативе двух сенаторов - республиканца Роба Портмана и демократа Криса Мерфи. Первоначальная миссия центра заключалась в противодействии в США террористической пропаганде ИГ. Впоследствии центр стал заниматься информационными кампаниями, которые спонсируются зарубежными государствами.

