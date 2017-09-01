Житель Петербурга просит прокуратуру рассекретить дело Колчака

Житель Санкт-Петербурга Дмитрий Остряков обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить действия Федеральной службы безопасности, которая отказалась обнародовать документ об отказе в реабилитации адмирала Александра Колчака.

Как рассказал РИА "Новости" глава правозащитной группы "Команда 29" Иван Павлов, Острякова заинтересовали мотивы Забайкальского окружного военного суда, который в 1999 году отказался реабилитировать Колчака. В своей жалобе активист напомнил, что зимой в Петербурге демонтировали мемориальную доску адмиралу Колчаку на том основании, что он – военный преступник. Однако в Центральном архиве ФСБ, где хранится определение суда, ему отказались выдать копию документа. По мнению активиста, такой отказ противоречит государственной концепции по увековечению памяти жертв политических репрессий. В архиве ФСБ утверждают, что закон "О реабилитации жертв политических репрессий" не касается Колчака, так как он к ним не относится.

Доска памяти военачальника и одного из лидеров Белого движения в годы Гражданской войны в России Александра Колчака была установлена 12 ноября 2016 года в Петербурге. Через несколько дней неизвестные облили ее краской. В октябре активисты Российского социалистического движения разместили на доме, где жил Колчак, альтернативную доску с надписью: "В этом доме жил Колчак А. В. – военный преступник и палач". Через неделю активисты арт-группы "Белые ходоки" завесили табличку плакатом с надписью "В этом доме жил Волан де Морт, патриот, чудотворец". В июле 2017 года доска была демонтирована по решению суда.