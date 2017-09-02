В США российские дипломаты не допустили пожарных в консульство

Сотрудники Генерального консульства Российской Федерации в Сан-Франциско не допустили пожарных на территорию дипмиссии. Пожарные прибыли по вызову местных жителей, заметивших клубы дыма над зданием. Сотрудник консульства объяснил отказ допустить пожарных тем, что происходит "сжигание в камине ненужных вещей".

Накануне Госдепартамент объявил о том, что до 2 сентября Россия должна закрыть четыре дипломатических объекта в Соединенных Штатах. В Сан-Франциско должны быть освобождены здание Генерального консульства РФ и резиденция главы дипмиссии. Согласно решению властей США, эти здания не могут быть использованы для работы, связанной с выполнением дипломатических функций, сообщает "Голос Америки". О дальнейшей судьбе освобождаемых ныне зданий, американская сторона заявила, что остаётся возможность их "обслуживать и охранять". Оба объекта являются российской собственностью.

Корреспондент Радио Свобода в США уточняет, что американские власти не требуют от России сокращения дипломатического персонала. Сотрудники российских учреждений могут переехать в другие здания россиийских представительств в США.

Накануне один из помощников президента России Владимира Путина выразил мнение, что закрытие российского консульства в Сан-Франциско и других дипломатических объектов в США похоже на рейдерский захват.